Aviano, il Cellina Meduna investe 7 milioni di euro

Novità in vista per Aviano dove sono in arrivo ben 7 milioni di euro di investimenti da parte del consorzio di bonifica Cellina Meduna. Due i progetti ai quali sta attualmente operando lo staff tecnico dell’ente. Il primo piano di intervento dispone di ben 5 milioni di euro di risorse e si estenderà fino al territorio di Montereale, coprendo quella che è tradizionalmente conosciuta come “zona Cellina Nord”. Si prevede la posa di una conduttura da un metro di diametro a fianco di quella già a servizio dell’area: la conduttrice esistente è risultata obsoleta rispetto ad un clima sempre più soggetto a cambiamenti. I fondi stanziati dalla Regione puntano proprio all’efficientamento degli impianti e alla resilienza idrica, cioè ad una miglior risposta del territorio rispetto alle continue carenze di pioggia. Il finanziamento attinge dal Fsc 2027, l’agenda Sviluppo e coesione dell’Unione europea. Terminata la fase progettuale, scatteranno l’iter autorizzativo e di appalto. Quello in discussione rappresenta solo il primo lotto di una serie di lavori similari che di qui ai prossimi anni interesseranno l’irrigazione del Pordenonese. Il Cellina Meduna è infatti impegnato ad Aviano anche su un secondo fronte: in ballo ci sono altri 2 milioni di euro per adeguare le infrastrutture di distribuzione della cittadina e delle limitrofe San Quirino e Roveredo in Piano. Saranno 100 gli ettari che vedranno adeguati e potenziati i servizi idrici per l’agricoltura, anche qui nell’ottica di un risparmio dei costi e di riduzione dei consumi. “Le precipitazioni atmosferiche si stanno rivelando un bene preziosissimo pure nel nostro piovoso Friuli e per questo in futuro dovremo essere in grado di irrigare di più con meno acqua”, ha ammonito al proposito il presidente del consorzio Valter Colussi. In aiuto dell’ente giunge la tecnologia con sistemi innovativi che consentono un netto abbattimento degli sprechi. Ma anche una costante lotta contro le perdite delle tubazioni, come succede in queste ore nella vicina San Leonardo Valcellina: a breve il Cbcm eseguirà la sostituzione di pronto intervento della vecchia adduttrice del canale Edison.