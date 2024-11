Avviati i lavori sulla Sr466 ‘di Piancavallo’

“Dopo la consegna del cantiere la scorsa settimana, oggi sono stati avviati i lavori di asfaltatura della strada regionale 466 per Piancavallo. I lavori procedono velocemente anche grazie ad un meteo favorevole che consente all’Ente di decentramento regionale (Edr) di Pordenone di svolgere tutte le ulteriori lavorazioni, previste già dalla scorsa estate, che erano state rallentate dalle condizioni di maltempo”.

Lo comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, ricordando che si tratta di un intervento molto atteso non solo dal Comune di Aviano ma dall’intero territorio; la Sr 466 collega infatti la regionale 29 ‘Pedemontana occidentale’ e la località turistica di Piancavallo, in comune di Aviano, e garantisce di raggiungere la stazione sciistica che da dicembre sarà interessata da molti visitatori e turisti per la stagione invernale.

L’intervento, per un milione di euro, prevede la chiusura dei lavori in tempo per l’avvio della stagione turistica.