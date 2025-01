Avviso esplorativo per la gestione del Parco del Carso

Una gestione qualificata del Parco del Carso per una maggior tutela e valorizzazione delle aree boschive e per sviluppare tutti gli interventi previsti nel Programma Di Gestione del Parco: è questo l’obiettivo dell’amministrazione del Comune di Monfalcone, che domani, venerdì 10 gennaio, pubblicherà un avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati, allo scopo di individuare soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione pluriennale della gestione delle proprietà boschive comunali all’interno del Parco del Carso Monfalconese.

“Un’operazione che ci consente di tutelare con ancora maggiore competenza e attenzione le aree boschive del Carso, soprattutto in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e di prevenzione degli incendi – commenta il vicesindaco reggente, Antonio Garritani.

La volontà dell’Amministrazione è infatti quella di perseguire una migliore gestione della risorsa bosco attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali e selvicolturali volti a migliorare la proprietà comunale, intraprendendo tutte azioni specifiche finalizzate a ridurre la presenza di potenziale combustibile in determinate aree.

Con la gestione da parte di operatori economici qualificati, intendiamo inoltre valorizzare il nostro patrimonio boschivo tramite interventi mirati di selvicoltura e manutenzione infrastrutturale, in grado di preservare il valore ambientale del bosco. Il Parco del Carso Monfalconese rappresenta un elemento chiave del nostro territorio e il nostro obiettivo è garantirne una cura che, nel rispetto delle direttive regionali, sia ancora più qualificata rispetto a quanto il Comune, con le sue risorse interne, ha finora assicurato”.

Nello specifico, l’affidamento della gestione delle proprietà boschive, della durata di quattro anni dalla data di stipula della convenzione, mira alla realizzazione di un sistema integrato di gestione forestale, con attività selvicolturali comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all’alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti; la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e la realizzazione delle vie aeree di esbosco; la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale.

La superficie totale oggetto di affidamento risulta pari a 2.682.651 mq, ovvero 268,2651 ettari, con valore economico della concessione valutato in 30.000 euro annui, che il soggetto che sarà individuato si impegnerà a riconoscere al Comune mediante opere di manutenzione esplicitamente rendicontate ed individuate annualmente nel programma di interventi, riservando inoltre ogni anno il 10% della massa boscata derivante da operazioni di diradamento a beneficio gratuito dei cittadini di Monfalcone.

Per partecipare i candidati dovranno possedere requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica che prevedono l’iscrizione al Registro Imprese per attività identica o analoga a quella oggetto della gara, l’iscrizione nell’elenco delle imprese forestali e avere maturato un’esperienza di 3 anni nella gestione di servizi analoghi nell’ultimo quinquennio. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Gli interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 31 gennaio 2025, seguendo le modalità indicate nell’avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monfalcone.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comune di Monfalcone, via PEC, all’indirizzo [email protected].

