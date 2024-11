Aziende. Bernardis: Ciemme Liquori qualità goriziana nel mondo

“Con oltre 70 anni di storia, Ciemme Liquori è un autentico simbolo dell’eccellenza goriziana. Questa impresa, seconda in Italia per la produzione di aperitivi e con all’attivo oltre 1 milione di bottiglie solo nel 2024, unisce tradizione e innovazione, trasformando materie prime di qualità in prodotti che portano il nome di Gorizia nel mondo”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente), a margine della visita effettuata presso lo stabilimento della Ciemme Liquori, storica azienda goriziana nel settore dei liquori e degli aperitivi. “In un contesto economico complesso – fa presente Bernardis -, sostenere le eccellenze locali come la Ciemme Liquori significa valorizzare il Made in Italy e tutelare il lavoro e la qualità. Le sfide globali rendono ancora più urgente il dialogo diretto con le imprese per ascoltarne le istanze e supportarne i successi, con un occhio attento a chi garantisce innovazione e sostenibilità, generando al contempo importanti opportunità lavorative per il territorio”.

“Durante la visita – fa sapere il consigliere – sono stato accompagnato da rappresentanti del Gruppo consiliare comunale della Lega, tra cui l’assessore Sarah Filisetti e i consiglieri Roberto Sartori, Marilena Bernobich e Andrea Tomasella. È fondamentale che chi riveste ruoli istituzionali ascolti direttamente le imprese, verificando l’efficacia dei canali di finanziamento regionali e raccogliendo proposte concrete, anche alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge sul Made in Italy”. Il gruppo è stato accolto dai rappresentanti aziendali Alessandro Turri (amministratore delegato), Francesca Brasca (responsabile qualità), Cristina Tonet (addetta al laboratorio) e Alessandro Santinelli (responsabile produzione). “Ci hanno illustrato l’intero processo produttivo, dalla trasformazione delle materie grezze fino al prodotto ultimato e pronto alla commercializzazione. Ringrazio la Ciemme Liquori per il lavoro svolto con passione e competenza, oltreché per la disponibilità e l’accoglienza riservataci. La Regione Friuli Venezia Giulia – conclude Bernardis – è impegnata a sostenere realtà produttive come questa, che sono un orgoglio per il nostro territorio e tutto il Paese”.