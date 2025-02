Aziende insicure, i Carabinieri ne chiudono tre

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine hanno sospeso le attività di due esercizi pubblici e di un’azienda di servizi alla persona nelle quali hanno rilevato gravi violazioni alle norme di sicurezza; hanno inoltre scoperto un un lavoratore “in nero” e hanno inflitto sanzioni per oltre 100.000 euro.

Si tratta di un ristorante di Codroipo nel quale i Carabinieri hanno scoperto che non era stata verificata la messa a terra dell’impianto elettrico e non era stato elaborato il piano di emergenza ed evacuazione.

Sospensione dell’attività anche per un bar di Udine dove ancora una volta non era stata verificata la messa a terra dell’impianto elettrico, non erano stati formati i lavoratori sui temi della sicurezza e l’addetto nominato dall’azienda non aveva fatto la formazione in materia antincendio.

Sospesa l’attività anche di un’azienda di servizi alla persona a Campoformido; in questo caso non c’era ancora una volta la verifica della messa a terra dell’impianto elettrico, non era stata fatta la formazione sui temi della sicurezza e c’era un lavoratore “in nero” su due impiegati.