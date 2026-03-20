Azzano Decimo: grande successo per la 4ª Fiera del Lavoro

Un pomeriggio all’insegna del futuro e delle opportunità concrete: si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la 4ª edizione della Fiera del Lavoro di Azzano Decimo. Sabato 14 marzo, la Casa dello Studente si è trasformata in un vivace hub di incontro tra domanda e offerta, dedicato specificamente ai giovani tra i 16 e i 29 anni in cerca di un’occupazione per l’imminente stagione estiva.

Circa 50 ragazzi e ragazze, provenienti non solo da Azzano Decimo ma anche dai comuni limitrofi, hanno risposto all’appello dell’Amministrazione Comunale. L’evento è iniziato con un focus formativo a cura dell’Informagiovani di Latisana e Lignano, che ha fornito ai partecipanti una bussola preziosa su contratti e normative del lavoro stagionale, profili professionali più ricercati nel settore turistico, tecniche per affrontare con successo un colloquio di selezione.

Dalle 16:15, lo spazio ha lasciato il posto ai colloqui diretti. Diverse aziende leader del settore ricettivo di Lignano e Bibione hanno visionato i CV e testato la motivazione dei candidati per ruoli chiave come bagnini, camerieri, animatori e personale di accoglienza.

I recruiter hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando l’alto livello di interesse mostrato dai giovani. Per molti partecipanti si è trattato del primo colloquio ufficiale: un momento carico di emozione che rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita professionale e personale.

Il successo della manifestazione è frutto di un lavoro di squadra coordinato dall’Ufficio Politiche Giovanili e dagli educatori del Progetto Giovani, la cui organizzazione è stata definita impeccabile sia dai ragazzi che dalle aziende partner.