Bakel trionfa ancora: la sua crema anti-macchie si aggiudica il Premio Marie Claire

Bakel, il rinomato marchio friulano skincare, ha ottenuto per la terza volta il prestigioso Prix d’Excellence de la Beauté di Marie Claire. Il riconoscimento internazionale è stato assegnato alla NIA-TECH Cream, celebrata come Miglior Innovazione Tecnologica Cosmetica 2025 nella categoria Skincare High Tech. Questa crema anti-età è stata premiata per la sua efficace azione nel contrastare le macchie cutanee, il rallentamento del ricambio cellulare e il disequilibrio nella produzione di sebo.

Raffaella Gregoris, fondatrice e presidente di Bakel, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo. “È il nostro terzo Prix d’Excellence de la Beauté. Questi premi sono motivo di grande orgoglio ed emozione, un ulteriore riconoscimento alla ricerca e agli studi che applichiamo per formulare cosmetici efficaci e sicuri.” Parlando nello specifico della NIA-TECH Cream, Gregoris ha evidenziato come il prodotto sia frutto di una ricerca mirata a risolvere un problema sempre più diffuso: le macchie cutanee. “Le cosiddette ‘macchie della vecchiaia’ possono comparire anche prima dei 40 anni, un problema che affligge molte persone in ogni periodo dell’anno.”

La fondatrice ha concluso con un riferimento al legame con il Friuli-Venezia Giulia, territorio in cui Bakel concepisce e sviluppa le proprie innovazioni. “Aver conquistato il premio per la seconda volta nella sezione Skincare High Tech ci riempie di soddisfazione, perché ripaga i tanti sacrifici e oltre un decennio di investimenti in ricerca. Sono fiera che le nostre idee e sperimentazioni siano nate e cresciute qui. Siamo un brand 100% made in Italy che sta conquistando un pubblico sempre più vasto, anche a livello internazionale.