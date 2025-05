Banca 360 FVG, bilancio chiude in utile per 40 milioni (+50%)

“I risultati del secondo bilancio, chiuso al 31 dicembre del 2024, sono ottimi e ci indicano che il percorso avviato nel 2023 con la fusione sta proseguendo nella direzione giusta. Nello specifico, i 40 milioni di utile rappresentano la migliore performance nella storia ultrasecolare delle BCC che hanno fondato Banca 360 FVG”. Lo ha reso noto il presidente, Luca Occhialini, alla vigila dell’assemblea generale, che si terrà oggi alla Fiera di Pordenone, città dove c’è anche la sede legale dell’istituto.

All’evento è annunciata la presenza del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

“La cosa principale da rilevare è che i tre obiettivi strategici che ci eravamo posti si stanno ampiamente consolidando. Il primo, e forse più importante in termini di urgenza, è il riconoscimento e identificazione del marchio – ha precisato -. Per un nuovo soggetto è elemento strategico e le politiche introdotte ci hanno permesso di ottenere uno straordinario successo, facilitato anche da alcune doverose scelte di marketing, come la sponsorizzazione di maglia dell’Udinese, che ci hanno fatto ottenere una risonante visibilità. Da sottolineare anche la valenza del bilancio di mutualità e i ritorni al territorio, nelle loro diverse espressioni, con la crescita delle retrocessioni sia economiche che sociali alle nostre comunità. Infine, come anticipato in premessa, il bilancio economico, per il quale è tuttavia essenziale ricordare che i successi conseguiti dall’intera galassia bancaria nel 2024 sono anche frutto di circostanze economiche globali difficilmente replicabili in futuro. Va rilevato che le caratteristiche uniche e originali del Credito cooperativo ci obbligano, tra l’altro, a destinare a riserva gran parte dell’utile, permettendoci di aumentare il patrimonio, a ulteriore garanzia di solidità futura”.

I dati di fine esercizio 2024, resi noti dal direttore generale Giuseppe Sartori, evidenziano per Banca 360 FVG numeri estremamente positivi per tutte le componenti del prodotto bancario.

CLIENTI. I numeri dimostrano che Banca 360 FVG continua a raccogliere la fiducia degli oltre 105,7 mila clienti, 2.931 in più rispetto a dicembre 2023 (+2,85%), e continuando a rimanere al loro fianco nei momenti cruciali delle loro scelte di vita e di investimento. Tali clienti sono titolari di 89,7 mila conti correnti e depositi a risparmio.

MASSE. La raccolta complessiva si attesta a 4,38 miliardi di euro con una crescita di oltre 393 milioni pari ad un +9,86%; gli impieghi verso la clientela arrivano a circa 2,31 miliardi con una crescita di oltre 111 milioni. “Questi volumi ci vedono chiudere l’anno con masse intermediate pari a 6,69 miliardi di euro – spiega il direttore generale – con un incremento di oltre 540 milioni (+8,15%). Analizzando le dinamiche di ogni singolo comparto, registriamo che la raccolta diretta sviluppa una robusta crescita, spinta da una forte dinamica delle forme tecniche a tempo; i dati a fine anno evidenziano un +10% pari ad un incremento di oltre 280 milioni; la raccolta indiretta, sia nel comparto del gestito, sia in quello assicurativo cresce del 9,52%, pari a oltre 112 milioni di euro; gli impieghi crescono del 5,05%, forti del contributo del credito agevolato regionale (Legge regionale 80, Frie e Fondo Sviluppo)”.

UTILE. L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte al 31 dicembre 2024 è pari a 40 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente di oltre 13,3 milioni di euro (+50%). L’utile dell’operatività corrente al netto delle imposte a fine 2024 si attesta a 34,36 milioni di euro, in crescita rispetto al dato dell’anno precedente di oltre 11,2 milioni di euro (+48,5%).

RISORSE AL TERRITORIO. Nel corso del 2024, sono state restituite risorse al territorio, sotto forma di contributi e sostegni ad associazioni, enti e onlus, per un importo superiore a 1,6 milioni di euro, nello spirito del cooperativismo delle origini.

L’apprezzato Progetto Arcobaleno – che in un decennio ha distribuito 1.636 assegnazioni per 645mila euro -, nel 2025 farà un ulteriore salto di qualità, mettendo a disposizione un plafond di mezzo milione di euro. Banca 360 FVG è anche sponsor di maglia, oltre che dell’Udinese, in Serie A, anche del Pordenone (appena promosso in Eccellenza) e di numerose altre formazioni in campionati minori e in svariate discipline sportive. Nello spirito del mutualismo e della riconoscenza dell’operato dei collaboratori, 1,5 milioni di euro dell’utile dell’Istituto maturato nel 2024 sono stati retrocessi come premio ai dipendenti sotto forma di welfare aziendale. In quest’ottica, è stata anche introdotta l’innovativa formula della chiusura del venerdì pomeriggio, per favorire l’equilibrio tra vita privata e professionale, senza diminuire l’offerta all’utenza.