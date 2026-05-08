Banca 360 FVG e Udinese Calcio confermano la partnership per le prossime due stagioni

Banca 360 FVG e Udinese Calcio rinnovano la propria collaborazione anche per le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, confermando una partnership solida e duratura che unisce due realtà profondamente legate al Friuli-Venezia Giulia.

Il rinnovo della sponsorizzazione di maglia rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso comune fondato su valori condivisi quali territorialità, identità, responsabilità e attenzione alle persone, elementi che da sempre caratterizzano l’operato di entrambe le realtà.

Banca 360 FVG conferma il proprio sostegno allo sport come strumento di crescita sociale e culturale, rafforzando un’alleanza che guarda con fiducia al futuro, nel segno di una storia condivisa lunga oltre un secolo.

L’accordo assume un significato ancora più simbolico in un anno particolarmente importante per entrambe le realtà: Banca 360 FVG celebra quest’anno i suoi 135 anni di storia, mentre Udinese Calcio festeggia 130 anni dalla fondazione. Due anniversari prestigiosi che testimoniano una lunga tradizione di impegno, crescita e capacità di innovarsi rimanendo fedeli alle proprie radici.

Una partnership che rafforza il ruolo di Banca 360 FVG come banca di riferimento in linea con i valori che accomunano l’Istituto e Udinese Calcio, dall’impegno verso le comunità all’attenzione per la sostenibilità e la responsabilità sociale. Valori che si riflettono anche nel costante sostegno al territorio, alla mutualità e al mondo associativo, che resta centrale e prioritario per la Banca.

«Il rinnovo della sponsorizzazione di maglia con Udinese Calcio – dichiara Luca Occhialini, Presidente di Banca 360 FVG – rappresenta per noi un forte motivo di orgoglio. Non si tratta semplicemente di un accordo sportivo, ma della conferma di una visione condivisa che mette al centro il territorio, le persone e le opportunità per le nuove generazioni. Celebrare insieme traguardi così significativi consolida ulteriormente un legame solido e proiettato al futuro».

“La sinergia con Banca 360 FVG è una solida condivisione di valore – evidenzia Franco Soldati, Presidente di Udinese Calcio – nel corso di questi 2 anni insieme abbiamo avuto l’occasione di sviluppare tanti progetti, tutti fortemente radicati sul territorio, che ci hanno qualificato, però, sulla scena nazionale. Per questo siamo orgogliosi di rafforzare il nostro matrimonio fino al 2028, certi che ci siano tutte le condizioni per raggiungere insieme grandi traguardi”