Banca AideXa chiude il 2025 in utile: breakeven raggiunto, ricavi a 42 mln

Banca AideXa chiude il 2025 con risultati in crescita, confermando il pieno raggiungimento del breakeven nell’anno, un risultato netto in positivo e il proprio ruolo di riferimento nel credito digitale alle micro e piccole imprese italiane.

I ricavi a fine 2025 hanno raggiunto i 42 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto ai 29 milioni del 2024, sostenuti da un modello operativo che unisce tecnologia proprietaria, intelligenza artificiale e un approccio “digitale dolce” capace di combinare velocità, semplicità e consulenza dedicata. La banca conferma anche la propria solidità patrimoniale, con un total capital ratio del 24% che abilita AideXa a continuare nella propria crescita futura a sostegno delle piccole imprese.

Nel corso dell’anno AideXa ha raggiunto le oltre 7.000 imprese finanziate dalla sua nascita, ha superato i 2.500 conti correnti aperti e più di 20.000 depositanti privati, mentre lo stock complessivo di credito nel 2025 è cresciuto del 40%.

La vocazione digitale della banca è confermata dal fatto che nell’ultimo anno tutti i clienti depositanti e per i finanziamenti quasi un cliente su quattro sono stati acquisiti tramite processi completamente self-service, segno di un utilizzo sempre più maturo dei canali online e della capacità della piattaforma di offrire un’esperienza fluida e immediata.

Questo progresso è particolarmente rilevante in un contesto di desertificazione degli sportelli bancari, che sta rendendo difficile per molte imprese l’accesso a un interlocutore finanziario, il modello full digital di AideXa permette invece di superare i limiti geografici degli istituti tradizionali. Parallelamente, nel 2026, AideXa conferma la volontà di rafforzare la propria rete commerciale e le partnership strategiche, ampliando la presenza sul territorio attraverso collaborazioni con mediatori, confidi, agenti e operatori finanziari. La banca continuerà inoltre a investire nello sviluppo tecnologico e nell’ampliamento dell’offerta, con nuove soluzioni dedicate ai crediti IVA, l’introduzione di prodotti assicurativi di protezione e l’evoluzione delle applicazioni di agentic AI a supporto della richiesta dei finanziamenti, della valutazione del credito e della gestione delle operations, con l’obiettivo di rendere i processi sempre più efficienti e scalabili.

Marzio Pividori, CEO di Banca AideXa, dichiara: «Nel 2025 Banca AideXa ha raggiunto un cost/income ratio inferiore al 60%, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, a conferma della forza del nostro modello di business e la nostra capacità di servire migliaia di imprenditori con velocità, trasparenza e competenza. Continueremo a investire in tecnologia e nelle partnership strategiche sul territorio per portare un credito sempre più accessibile alle imprese che fanno crescere il Paese.»

Roberto Nicastro, Presidente e Co‑Founder, aggiunge: «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e della solidità con cui stiamo crescendo. L’intelligenza artificiale è il cuore del nostro modo di fare banca, ed è la combinazione tra tecnologia e vicinanza alle persone a renderci davvero distintivi. Guardiamo al futuro con ambizione, continuando a sostenere le micro e piccole imprese con responsabilità, visione ed anche adeguata prudenza.»