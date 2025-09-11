  • Aiello del Friuli
giovedì 11 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Banca AideXa cresce: 12 milioni di nuovo capitale e oltre 20...
Udine festeggia il suo “compleanno”: 802 anni di storia e identità
Maranza e sangue a Udine, manifestazione per chiedere più sicurezza
Primo semestre 2025: l’export Fvg cresce del 6,6% con la spinta...
CrediFriuli: una serata-evento dedicata al 28° Simposio internazionale di scultura su...
Natisone: chiesto un maxi risarcimento per le famiglie delle tre vittime
Studenti di nuovo in classe, visita del Comune nelle scuole udinesi
Giovane palpeggiata sul bus, arrestato 32enne
Cargnacco celebra la memoria: 70 anni del Tempio dedicato ai Caduti...
Furti in due case, rubati orologi e oro: colpi da 30mila...
Economia

Banca AideXa cresce: 12 milioni di nuovo capitale e oltre 20 mila clienti

Primo semestre 2025 in aumento: +34% di finanziamenti erogati alle imprese
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Il primo semestre 2025 si chiude con risultati in crescita per Banca AideXa, la banca digitale nata per semplificare l’accesso al credito delle micro e piccole imprese italiane, e con un segnale importante di fiducia da parte del mercato: un aumento di capitale da 12 milioni di euro, di cui 8 milioni dai principali azionisti che continuano a sostenere la crescita della banca e 4 milioni da nuovi azionisti, tra cui imprenditori e partner di business. Questo quinto aumento di capitale porta a oltre 100 milioni di euro il totale raccolto dalla nascita della banca.

L’operazione conferma la solidità patrimoniale dell’istituto, con un CET1 ratio pro forma pari al 23,2%, e la convinzione degli investitori nel percorso di crescita di AideXa, che continua ad ampliare la propria base clienti e ad aumentare i volumi di credito erogato.

Al 30 giugno 2025 la banca ha raggiunto 20.200 clienti totali, in crescita del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024, di cui 5.951 PMI (+27%) e 14.249 clienti retail (+32%). Nei primi sei mesi dell’anno sono stati inoltre erogati 230 milioni di euro di finanziamenti (+34% sul 2024) attraverso 1.283 operazioni (+44%).

Per rendere sempre più accessibile il credito agli imprenditori, AideXa potenzierà le garanzie statali lavorando ad un nuovo accordo per offrire la Garanzia SACE. 

Nel primo semestre si è registrata una crescita dei ricavi pari a 19,2 milioni, con un aumento di oltre il 50% verso lo scorso anno: AideXa conferma la previsione di ricavi sopra i 40 milioni per l’intero esercizio 2025.

“Il sostegno degli investitori, con un aumento di capitale che porta la raccolta complessiva oltre i 100 milioni di euro, è per noi un riconoscimento concreto della validità del nostro modello di banca digitale” commenta Marzio Pividori, CEO di Banca AideXa. “Accanto a questo, il fatto che oltre 20 mila clienti abbiano già scelto AideXa ci conferma che ci stiamo posizionando sempre di più come punto di riferimento per i finanziamenti alle piccole imprese e che le famiglie di depositanti ci continuano a dare fiducia.”

Con questi risultati, Banca AideXa consolida la propria presenza sul mercato e prosegue la sua missione: mettere la tecnologia al servizio delle imprese, rendendo il credito semplice, rapido e accessibile.

