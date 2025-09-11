Banca AideXa cresce: 12 milioni di nuovo capitale e oltre 20 mila clienti

Il primo semestre 2025 si chiude con risultati in crescita per Banca AideXa, la banca digitale nata per semplificare l’accesso al credito delle micro e piccole imprese italiane, e con un segnale importante di fiducia da parte del mercato: un aumento di capitale da 12 milioni di euro, di cui 8 milioni dai principali azionisti che continuano a sostenere la crescita della banca e 4 milioni da nuovi azionisti, tra cui imprenditori e partner di business. Questo quinto aumento di capitale porta a oltre 100 milioni di euro il totale raccolto dalla nascita della banca.

L’operazione conferma la solidità patrimoniale dell’istituto, con un CET1 ratio pro forma pari al 23,2%, e la convinzione degli investitori nel percorso di crescita di AideXa, che continua ad ampliare la propria base clienti e ad aumentare i volumi di credito erogato.

Al 30 giugno 2025 la banca ha raggiunto 20.200 clienti totali, in crescita del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024, di cui 5.951 PMI (+27%) e 14.249 clienti retail (+32%). Nei primi sei mesi dell’anno sono stati inoltre erogati 230 milioni di euro di finanziamenti (+34% sul 2024) attraverso 1.283 operazioni (+44%).

Per rendere sempre più accessibile il credito agli imprenditori, AideXa potenzierà le garanzie statali lavorando ad un nuovo accordo per offrire la Garanzia SACE.

Nel primo semestre si è registrata una crescita dei ricavi pari a 19,2 milioni, con un aumento di oltre il 50% verso lo scorso anno: AideXa conferma la previsione di ricavi sopra i 40 milioni per l’intero esercizio 2025.

“Il sostegno degli investitori, con un aumento di capitale che porta la raccolta complessiva oltre i 100 milioni di euro, è per noi un riconoscimento concreto della validità del nostro modello di banca digitale” commenta Marzio Pividori, CEO di Banca AideXa. “Accanto a questo, il fatto che oltre 20 mila clienti abbiano già scelto AideXa ci conferma che ci stiamo posizionando sempre di più come punto di riferimento per i finanziamenti alle piccole imprese e che le famiglie di depositanti ci continuano a dare fiducia.”

Con questi risultati, Banca AideXa consolida la propria presenza sul mercato e prosegue la sua missione: mettere la tecnologia al servizio delle imprese, rendendo il credito semplice, rapido e accessibile.