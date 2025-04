Dalla Banca di Udine e Candriam indicate le strategie finanziarie ‘per un futuro in evoluzione’

Si è conclusa con grande partecipazione e interesse la conferenza dal titolo “Scenari e opportunità: strategie finanziarie per un futuro in evoluzione” organizzata dalla Banca di Udine in collaborazione con Candriam tenutasi martedì 8 aprile presso la Torre di Santa Maria a Udine.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore finanziario, investitori e stakeholder.

Durante la conferenza il Dott. Simone Mariani, Client Relashionship Manager di Candriam, ha discusso le varie strategie di investimento volte a navigare l’incertezza e identificare opportunità emergenti, con un focus particolare su investimenti sostenibili e responsabili.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento del Dott. Luca Ramponi, Vice Direttore Generale di BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A, per il lucido e pragmatico punto sui mercati.

“Siamo orgogliosi di aver promosso un momento di confronto di così alto livello in partnership con un player di rilievo come Candriam – afferma di Direttore Generale di Banca di Udine Giordano Zoppolato – In un momento così complesso per i mercati, caratterizzato da incertezza e cambiamento, crediamo sia fondamentale offrire ai nostri Soci e Clienti strumenti di analisi e visione strategica. Il nostro impegno è quello di accompagnarli con competenza e responsabilità, coerentemente con in valori della finanza sostenibile e di lungo periodo”.

Questa conferenza rappresenta un segnale concreto del nostro impegno nel promuovere una cultura finanziaria fondata sulla competenza, sul dialogo e sulla sostenibilità – aggiunge il Presidente di Banca di Udine Lorenzo Sirch – Riteniamo essenziale creare occasioni di approfondimento che aiutino a orientarsi con consapevolezza. La collaborazione con Candriam conferma la nostra volontà di affiancarci a partner di eccellenza per costruire, insieme, strategie di investimento solide e orientate al futuro.”