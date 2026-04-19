Banca di Udine punta sul nuotatore Guatti come nuovo testimonial

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Banca di Udine rafforza il suo impegno a sostegno dei giovani e dello sport scegliendo come testimonial il nuotatore udinese Giovanni Guatti. Classe 2003, Guatti è campione italiano nei 50 stile libero e studente di ingegneria, simbolo di talento, determinazione e capacità di costruire il proprio futuro.

La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Morpurgo, alla presenza delle istituzioni locali. Una scelta che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a promuovere valori come impegno, costanza e fiducia.

Soddisfazione anche da parte dei vertici della banca, che vedono in lui un esempio positivo per le nuove generazioni.

Un progetto che unisce sport e crescita personale, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e i giovani.