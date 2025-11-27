Banca di Udine acquisisce una Stele di Giorgio Celiberti

Nell’ambito dell’annuale attività di sostegno e promozione degli artisti espressione del territorio, in continuità al progetto Mecenarte, la Banca annuncia l’acquisizione di una prestigiosa stele in alluminio del 2010 realizzata dal maestro Giorgio Celiberti, una delle figure più rilevanti dell’arte contemporanea friulana e internazionale.

L’opera, selezionata tramite la consulenza dell’Associazione On-Art, entrerà a far parte della collezione permanente dell’istituto e sarà collocata in uno spazio accessibile al pubblico presso la sede centrale.

Come riportato da Chiara De Santi nel Diario 1947-2013 “La stele e l’affresco costituiscono l’espressione in cui più egli si riconosce e che ha consentito e consente tuttora una grande sperimentazione”.

La stele, realizzata in alluminio inciso, rappresenta pienamente il linguaggio poetico e materico tipico di Celiberti: una verticalità monumentale che richiama antiche memorie, segni arcaici e scritture simboliche, reinterpretati dall’artista attraverso una sensibilità moderna e universale.

«Siamo orgogliosi di poter accogliere nella nostra sede un’opera che rappresenta non solo l’eccellenza artistica del nostro territorio, ma anche un messaggio di memoria e innovazione», dichiara il Dott. Lorenzo Sirch, Presidente di Banca di Udine. «Con questa acquisizione, la Banca conferma il proprio impegno nel sostenere la cultura e nel valorizzare gli artisti del territorio che hanno contribuito alla storia e all’identità della nostra comunità.»

La scelta di una stele del 2010 non è casuale: in essa si ritrova la cifra stilistica più matura di Celiberti, in cui materiali contemporanei come l’alluminio dialogano con forme evocative vicine alla tradizione, alla storia e alla spiritualità.

«La nostra Banca ha sempre sostenuto e valorizzato i talenti del territorio, con l’obiettivo di tutelare e diffondere il patrimonio artistico, culturale e identitario della nostra terra. Questo impegno si traduce anche nell’acquisto annuale di un’opera di un artista locale» sottolinea il Direttore Generale Giordano Zoppolato. «Con il progetto Mecenarte, che portiamo avanti da molti anni, abbiamo voluto coinvolgere direttamente Soci e Clienti, offrendo loro la possibilità di acquisire un’opera, una scultura o un bene artistico della nostra Regione attraverso un finanziamento a condizioni agevolate.»