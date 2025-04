Bando del Distretto delle Terre e delle Acque per stimolare il commercio al dettaglio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È in fase di avvio il primo bando-imprese da 100 mila euro realizzato dal Distretto delle Terre e delle Acque della Bassa Friulana, nato come libera unione tra i comuni di Cervignano del Friuli, Campolongo-Tapogliano, Fiumicello-Villa Vicentina, Ruda e Terzo d’Aquileia.

Il Distretto, uno dei 22 costituiti in FVG come struttura di collegamento tra la Regione e le Attività produttive, annovera circa 650 aziende e 26mila residenti e ha ottenuto dalla Regione finanziamenti per 1 milione e 84 mila euro per i progetti da attuare entro il 2026. All’incirca il 70% delle risorse sarà destinato a opere pubbliche di infrastrutturazione urbana, come marciapiedi di collegamento e aree di sosta che saranno finanziate per metà dalle rispettive amministrazioni comunali. Invece, dal 3 giugno al 4 luglio, i titolari delle piccole attività commerciali ubicate nei 5 comuni aderenti al Distretto potranno presentare la domanda per ottenere contributi finalizzati alla sostenibilità e al miglioramento dell’efficienza dei negozi di vendita al dettaglio.

L’obiettivo, ha spiegato il manager Stefano Ziliani, è valorizzare le piccole imprese che rivestono l’importante ruolo di negozio di prossimità e supportarle negli investimenti indirizzati alla digitalizzazione e alla sostenibilità della loro attività commerciale, ad esempio con la creazione di siti web e l’acquisto di attrezzature digitali. Si tratta di imprenditori da aiutare a essere più attrattivi e competitivi rispetto alla concorrenza esercitata dai centri commerciali del territorio, ha ribadito il consulente, da sostenere poiché rappresentano un elemento di forza del vivere civile nel comprensorio.

“Tutto ciò è cruciale per generare coesione e progresso sociale”, ha sottolineato Laura Centore, assessore alle Attività produttive del comune capofila, ovvero Cervignano del Friuli.