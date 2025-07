Barcolana e Despar Nord di nuovo insieme per l’edizione 57 della regata

Despar Nord, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in FVG, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia rinnova la collaborazione con la Barcolana, la più grande regata del mondo, in vista della 57.a edizione dell’evento in programma le prime due settimane di ottobre a Trieste.

L’accordo consentirà di sviluppare nuove iniziative congiunte, tra cui le attività di charity che già avevano caratterizzato la precedente partnership e la celebrazione dell’apertura del nuovo punto vendita in piazza Cavana (Trieste), già pronto per essere considerato “il punto vendita dei velisti” vista la sua posizione strategica vicino alle Rive e alle banchine dove ormeggiano le imbarcazioni durante l’evento.

“Siamo davvero orgogliosi di avere nuovamente a bordo Despar – ha dichiarato il presidente della Barcolana, Mitja Gialuz – la rinnovata partnership si fonda su un forte impegno comune per la solidarietà, con nuove iniziative di charity realizzate da Despar Nord, cui Barcolana sarà cassa di risonanza, un vero e proprio testimonial per dare visibilità e coinvolgere tante persone per un obiettivo comune. Con Despar abbiamo condiviso in passato una fase cruciale di crescita del nostro evento, sia per il coinvolgimento del territorio sia per la partecipazione del pubblico: ora siamo pronti a sviluppare insieme nuovi progetti”.

Barcolana, infatti, appoggerà e svilupperà nell’ambito del proprio evento il progetto di Charity che Despar Nord avvierà a settembre, una attività che coinvolgerà tutto il Friuli Venezia Giulia e che vedrà quindi protagonisti anche i velisti e il pubblico: saranno create numerose occasioni per donare e sentirsi così parte di un grande progetto che consentirà di sostenere specifiche ricerche scientifiche in campo medico.

Tra i momenti centrali della collaborazione vi è anche l’attesa inaugurazione del nuovo punto vendita di Cavana, prevista a Trieste entro l’estate: “Trieste – ha dichiarato Francesco Montalvo, Amministratore Delegato di Despar Nord– è sempre stata al centro delle nostre attività e delle nostre partnership ed è per noi un motivo di grande orgoglio rafforzare ancora di più il nostro legame con questa città attraverso l’imminente apertura del nuovo punto vendita Despar di Cavana, nel cuore della città, che rappresenterà il nostro 32esimo negozio in provincia di Trieste. Un’apertura simbolica e strategica, che conferma il nostro impegno verso un territorio a cui siamo profondamente legati e che vogliamo continuare a servire con qualità, vicinanza e attenzione. Tornare a essere parte dell’evento ci consente di rinnovare questo legame attraverso iniziative che metteranno al centro i nostri clienti, il pubblico della regata e tutti i triestini, generando valore condiviso per l’intero territorio regionale.”.

Proprio la posizione del nuovo punto vendita Despar nell’area di Cavana permetterà a Barcolana di focalizzare l’attenzione sull’area immediatamente retrostante le Rive, trasformandola in un nuovo punto di aggregazione e uno spazio eventi aperto a tutti, creando nuovi spunti di interesse e spazi per la fruizione dell’evento.

“Questa partnership – ha concluso Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Friuli-Venezia Giulia di Despar Nord– ha un importante valore per la creazione della comunità: da un lato l’aspetto solidale, dall’altro il coinvolgimento dei clienti Despar in tutta la regione, che diventa centrale grazie all’impegno di Barcolana ad espandere l’evento in più località del Friuli Venezia Giulia. Saranno coinvolti numerosi punti vendita, dalla Carnia a Lignano, da Grado a Trieste, per promuovere tutte le nuove iniziative di Barcolana a terra e in mare”.

Tra i vari progetti che si attiveranno nell’ambito della partnership, anche le attività rivolte ai velisti più giovani nell’ambito dell’iniziativa di Despar Nord “Le Buone Abitudini”. In particolare, i bambini e le bambine che parteciperanno a Barcolana Young avranno la possibilità di partecipare al progetto che focalizza l’attenzione sui corretti stili di vita e sulla sana alimentazione, in linea con gli obiettivi del Barcolana Sea Summit.

Come da tradizione, Despar Nord omaggerà gli armatori: nella sacca di regata i velisti troveranno infatti prodotti a marchio Despar per comporre la cambusa il giorno dell’evento.