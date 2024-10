Barcolana56: Allianz riconferma il sodalizio con Anemos II

Anche quest’anno, alla Barcolana56, si conferma il sodalizio fra Allianz e Anemos II. Da ben sette edizioni, infatti, il Farr 80 di Marco Bono veste i colori Allianz, sponsor dell’iniziativa voluta per consentire ai dipendenti triestini del Gruppo di partecipare in team alla grande festa del mare e alla Coppa d’Autunno, in calendario a Trieste dal 6 al 13 ottobre 2024.

Novità ai posti di comando di Anemos II con due campioni della vela quali Tommaso Chieffi e Mauro Pelaschier nei ruoli di tattico e timoniere del Farr Maxi One Design di 80 piedi disegnato da Bruce Farr, che lo scorso anno ha chiuso la Barcolana con il primo posto assoluto categoria crociere e terzo posto di categoria assoluta.

Poco meno di cento di dipendenti della Compagnia si alterneranno nelle otto uscite in mare programmate nel corso della settimana, di cui cinque allenamenti e tre regate.

Maurizio Devescovi Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha sottolineato: “Dare ai nostri dipendenti della sede di Trieste la possibilità di partecipare a questa grande festa del mare e vivere delle emozioni incredibili nel corso della settimana della Barcolana a fianco di campioni della vela fa parte delle molte iniziative legate allo sport e al benessere promosse dal nostro Gruppo, da sempre attento al wellbeing delle proprie persone”.

Nel corso della settimana, Anemos II competerà in tre regate: il 6 ottobre per il Trofeo Bernetti (53^ edizione), tappa obbligata per mettere a punto equipaggi e mezzi e studiare da vicino gli avversari. A seguire venerdì 11 ottobre per la Barcolana Maxi–Trofeo Portopiccolo, regata riservata alle imbarcazioni di oltre 16 metri di lunghezza. A chiudere in bellezza la settimana, domenica 13 ottobre, l’appuntamento clou della grande “festa del mare” con Barcolana56.

Tommaso Chieffi e Mauro Pelaschier hanno entrambi fatto la storia della vela italiana.

Mauro Pelaschier, classe 1949, è il timoniere simbolo che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi, alla Coppa America e al Giro del mondo. È stato timoniere di Azzurra, prima barca italiana a partecipare alla Coppa America nel 1983, contribuendo a far conoscere e amare questo sport da parte del grande pubblico. Nel corso della sua lunga carriera di successo ha regatato con cabinati, monotipo e barche d’epoca, vincendo innumerevoli titoli.

Tommaso Chieffi, classe 1961, ha vinto nella sua carriera di tattico ben 28 titoli mondiali e innumerevoli titoli italiani ed europei. Tommaso Chieffi è approdato in Barcolana nel 1992, lo stesso anno della Coppa America, solo tre mesi dopo le regate di San Diego, e sul Moro di Venezia ha vinto la regata triestina. È uno tra i velisti più vincenti che ci siano in Italia: classi olimpiche, Coppa America, monotipi e barche d’altura.

Anemos II Allianz si sposterà poi a Venezia dove sabato 19 ottobre parteciperà alla XI° edizione di Venice Hospitality Challenge 2023 Gran Premio Città di Venezia; si tratta dell’unica regata al mondo che si disputa nelle acque interne di una città, riservata ai Maxi Yacht che si sfidano nell’affascinate location del bacino di San Marco.

La regata fa parte della Maxi Yacht Adriatic Series, il primo circuito di regate dedicato ad imbarcazioni da regata Maxi (da 15.90 metri lunghezza fuori tutto) collocato in area adriatica, di cui Anemos II Allianz, lo scorso anno è arrivata prima nella categoria crociere.

Anemos II è un Farr Maxi One Design di 80 piedi disegnato da Bruce Farr: è uno degli otto scafi e progettati per un circuito internazionale per un possibile giro del mondo. Lo scafo è in composito, mentre albero, boma e tangone sono in carbonio. A bordo anche la bandiera di One Ocean Foundation, il progetto dello Yacht Club Costa Smeralda per la tutela dell’ambiente sostenuto da Allianz.