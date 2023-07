BAT Italia: Greta Autieri è la nuova HR Director e membro del CDA

BAT Italia, azienda leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco, annuncia la nomina di Greta Autieri come nuova HR Director per l’Italia e membro del Consiglio di amministrazione.

Greta Autieri sarà a capo della gestione HR dell’azienda, che continua a conseguire ottimi risultati, tra i quali il raggiungimento della certificazione Top Employer Italia per il 12° anno consecutivo (oltre a quella Europea e globale), e vari riconoscimenti nell’ambito Diversity & Inclusion, come l’inserimento del Gruppo BAT tra i prestigiosi Diversity Leaderglobali dal Financial Times. Il team guidato da Greta Autieri è un forte abilitatore della strategia A Better Tomorrow di BAT, che ha l’obiettivo di costruire un futuro migliore riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, per i consumatori, le comunità in cui opera e i dipendenti, concentrandosi verso questi ultimi sullo sviluppo dei talenti e di una cultura della trasparenza, dell’apertura, della flessibilità e del riconoscimento fondata su diversità e inclusione.

Autieri, 34 anni, si è laureata in Sociologia, Marketing d’Impresa e Comunicazione presso l’Università Sapienza di Roma. È entrata in BAT nel 2014 come Junior HR Business Partner e da allora ha ricoperto il ruolo di HR Business Partnerinterfacciandosi con diverse funzioni aziendali e aree geografiche, inclusa Grecia, Malta, Cipro ed Israele, dal 2017 al 2019. A partire dal novembre 2019,Greta Autieri ha ricoperto il ruolo di HR Business Partner South Europe Area sia per le funzioni Corporate che Marketing. La manager fa anche parte del progetto Trieste Innovation Hub, che supporta fin dalle prime fasi di recruiting, employer branding e preparazione all’onboarding dei nuovi assunti presso il nuovo stabilimento di Trieste. A partire dall’aprile 2021 ricopre il ruolo di Head of Talent, Culture & Inclusion per l’Italia.

Greta Autieri è da sempre un’appassionata sostenitrice di vari progetti di Diversity & Inclusion ed è anche membro dell’Advisory Board on Women’s Empowerment di Ambrosetti.

“Sono lieta di ricoprire questo nuovo ruolo all’interno di BAT Italia e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide in questa posizione. Sono particolarmente orgogliosa di aver contribuito al progetto dell’‘A Better Tomorrow Innovation Hub’ di Trieste coordinando la ricerca dei talenti e l’assunzione di quasi 100 persone, su un totale previsto di 600 dipendenti diretti nei prossimi 5 anni. Il nuovo team triestino è composto da figure cross-funzionali che si occupano di innovazione, digitalizzazione, ricerca & sviluppo e produzione,” ha commentato Greta Autieri.