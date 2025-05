BCC Banca di Udine: Lorenzo Sirch confermato presidente per il triennio 2025-2027

L’Assemblea dei Soci della BCC Banca di Udine ha rinnovato i propri Organi Sociali per il triennio 2025-2027, confermando la fiducia nella governance attuale dell’istituto. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi lo scorso 7 maggio presso la sede di Viale Tricesimo, ha riconfermato all’unanimità il Dott. Lorenzo Sirch alla carica di Presidente.

Accanto al Presidente Sirch, il nuovo Consiglio di Amministrazione vede la presenza di Alberto Lippi (Vice Presidente Vicario), Michele Bortolussi (Vice Presidente), Luisa De Marco, Pietro Del Fabbro, Giulia Marioni, Lucia Peresson, Giovanni Rinaldi e, come nuova nomina, Giacomo Andolfato.

Anche il Collegio Sindacale è stato riconfermato nella sua composizione, con Gino Colla alla Presidenza e Gianluca Fantini ed Elisabetta Migliarotti come Sindaci Effettivi, affiancati dai Sindaci Supplenti Elena Cussigh e Francesco Zani.

L’Assemblea ha espresso un vivo apprezzamento per l’operato degli organi sociali uscenti, sottolineando l’importanza del ruolo della Banca come punto di riferimento per il territorio, fedele ai principi cooperativi e mutualistici che ne guidano l’azione. L’aggiunta di un nuovo consigliere, Giacomo Andolfato, testimonia la volontà di un continuo sviluppo.

“La rielezione degli Organi Sociali rappresenta un segnale importante di continuità e fiducia nella strategia intrapresa dalla Banca,” ha commentato il Presidente Dott. Lorenzo Sirch. “In un contesto in continua evoluzione, ci impegneremo a consolidare la solidità patrimoniale, rafforzare la governance interna e proseguire nel percorso di innovazione digitale e vicinanza al cliente, sempre nel rispetto dei principi del credito cooperativo e delle normative.”

Il Presidente Sirch è stato inoltre riconfermato come rappresentante della BCC Banca di Udine sia nel Consiglio di Amministrazione della Federazione delle BCC del FVG che in quello dell’Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadružne Banke del Friuli-Venezia Giulia.