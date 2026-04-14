Bcc Pordenonese e Monsile: Rambaldini confermato presidente

Continuità e muscoli finanziari per la BccPordenonese e Monsile. Il nuovo Consiglio di amministrazione, scaturito dall’assemblea dei soci di domenica, ha confermato alla presidenza l’imprenditore di Azzano Decimo Loris Paolo Rambaldini, giunto al suo secondo mandato.

Ad affiancarlo, nel triennio che segna la fine del periodo transitorio post-fusione, saranno il vicepresidente Francesco Salvadori e Giancarlo De Carlo, riconfermato alla guida del Comitato esecutivo. Per il Collegio sindacale, confermato alla presidenza Stefano Zigante.