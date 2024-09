La Bce taglia i tassi dello 0,25%, boccata d’ossigeno per i mutui

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La decisione della Bce ha confermato le attese: taglio di 25 punti base. E così il tasso di interesse sui depositi sarà ridotto al 3,50%. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 3,65% (da 4,25%) e al 3,90% (da 4,50%). Le modifiche entreranno in vigore il 18 settembre. La Banca centrale europea attraverso il presidente Christine Lagarde ha motivato le scelte con un’inflazione in frenata e un Pil dell’eurozona in crescita Di fatto, i dati recenti sull’inflazione rispecchiano sostanzialmente le attese, e le ultime proiezioni degli esperti della BCE confermano le prospettive di inflazione precedenti. Secondo gli esperti l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all’1,9% nel 2026, come nelle proiezioni di giugno. L’inflazione dovrebbe tornare ad aumentare nell’ultima parte di quest’anno, anche perché i precedenti bruschi ribassi dei prezzi dell’energia non incideranno più sui tassi calcolati sui dodici mesi. Dovrebbe poi diminuire fino a raggiungere il nostro obiettivo nella seconda metà del prossimo anno. Per quanto riguarda l’inflazione di fondo, le proiezioni per il 2024 e il 2025 sono state riviste lievemente al rialzo, poiché i rincari dei servizi sono risultati maggiori delle aspettative. Al tempo stesso, gli esperti della Bce continuano ad attendersi un rapido calo dell’inflazione di fondo, dal 2,9% di quest’anno al 2,3% nel 2025 e al 2,0% nel 2026.