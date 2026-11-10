“Be like Sinner”, partnership globale del campione con Allianz

“Ogni giorno conta, il futuro si costruisce un punto alla volta”. Parola di Jannik Sinner, protagonista, oggi, a Milano, dell’evento “Be like Sinner” organizzato da Allianz Italia nella Torre Allianz. Accanto a lui, Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, allenatore del campione di tennis.

Al centro dell’incontro i valori, ispirazione per le giovani generazioni e non solo, testimoniati dal percorso e dalla vita del campione che oggi si misura con uno dei momenti più complessi della sua carriera. “Sono mesi non semplici”, ha detto Sinner rispondendo alle domande dei giornalisti in un’affollatissima conferenza stampa. “Mi manca la competizione. Mi manca ciò che amo fare: giocare a tennis. Mi fido dei medici e so che è giusto fermarmi in questo momento perché sto lavorando per proteggere la mia carriera nel medio e lungo termine. Voglio continuare a giocare per altri dieci o quindici anni”, ha affermato convinto il campione.

Preparazione, tenacia, fiducia e spirito di squadra sono al cuore della visione comune tra Allianz e Jannik Sinner: una partnership globale pluriennale annunciata lo scorso gennaio, che nasce da una profonda condivisione di valori e dallo sguardo proiettato al futuro.

Futuro tutto da scrivere per Sinner; presente fino a pochi mesi fa quasi inimmaginabile. “Caso o destino?” gli chiedono i giornalisti. “E’ andata come è andata, ma sono sicuro che poi non vedrò più il tennis allo stesso modo. Prima vivevo il tennis in modo naturale, quasi davo per scontato tanti aspetti, incluse le vittorie. Oggi apprezzo ancora di più ciò che sono riuscito a realizzare e ottenere finora. Ma la voglia di tornare in campo e di vincere ora è ancora di più”, aggiunge Sinner confermando ciò che di lui più abbiamo imparato a conoscere: trasparenza, pazienza e determinazione.

“Siamo orgogliosi di affiancare Jannik Sinner, uno straordinario campione riconosciuto a livello internazionale non solo come atleta, ma come esempio di autenticità, stile e determinazione, cui si ispirano tantissimi giovani, e non solo, nel mondo – ha sottolineato Giacomo Campora – Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nello sport e riflette l’ambizione di Allianz di sostenere le persone, valorizzarne il potenziale e contribuire alla costruzione di un futuro per le nuove generazioni, fondato sulla fiducia e sul successo condiviso”.

“Nello sport, come nella vita – ha raccontato Sinner- ho imparato che i risultati si costruiscono giorno dopo giorno, con impegno, determinazione e grazie alle persone che credono in te e ti accompagnano nel tuo percorso. La fiducia e il lavoro di squadra sono valori molto importanti per me, ed è bello ritrovarli anche in un partner come Allianz, con cui condividiamo la volontà di guardare al futuro e fare qualcosa di concreto per gli altri. È lo stesso spirito che guida la mia Fondazione – ha spiegato il fuoriclasse – offrire ai giovani nuove opportunità, incoraggiarli a credere nei propri sogni e aiutarli a trovare la propria strada. Non tutti partono dalle stesse condizioni, ma credo che ognuno debba avere la possibilità di mettersi in gioco e provare a realizzare ciò in cui crede. Se attraverso questo impegno riusciremo a fare anche solo una piccola differenza nella vita di qualcuno, sarà già un risultato molto importante”.

La collaborazione tra Allianz e Sinner guarda, infatti, alle nuove generazioni attraverso il sostegno di Allianz alla Jannik Sinner Foundation, impegnata nella promozione di programmi educativi e sportivi che offrano ai bambini l’opportunità di scoprire il mondo, sviluppare il proprio potenziale, coltivare le proprie aspirazioni e costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro.

“Be Like Sinner”

“Be Like Sinner“, oltre a essere stato il titolo dell’evento di oggi, è anche la piattaforma di comunicazione Allianz che accompagnerà la partnership con Jannik nei prossimi anni: un invito a fare nostri i suoi valori che rendono possibili grandi risultati nello sport, come nel lavoro e nella vita. Nel 2027 andranno così in onda due spot sulle principali reti televisive e sulle piattaforme social, che raccontano i valori che condividiamo con Jannik.

Inoltre, Allianz Italia ha realizzato già per queste settimane, prima della campagna globale che sarà on-air nel 2027, un nuovo spot, il cui posizionamento è “Con te, per tutta la partita – With you for the long game”, ben collegato ai valori condivisi con Jannik Sinner, in particolare, fiducia, protezione, capacità di affrontare le sfide e impegno nel lungo periodo.

Il ruolo di Allianz è infatti quello di essere al fianco delle persone, proteggerle dagli imprevisti e permettere loro di concentrarsi su ciò che conta davvero. Anche nello sport, la compagnia guidata da Giacomo Campora, ha sviluppato un nuovo prodotto assicurativo dedicato agli appassionati di tennis e padel, Allianz Sports – Tennis & Padel Edition, disponibile presso le agenzie Allianz.

La partnership avviata a gennaio con Jannik Sinner amplia le consolidate collaborazioni sportive di Allianz a livello globale e locale. Il portfolio di partnership include i Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali di cui Allianz è Top Partner dal 2021 e fino al 2032, svolgendo un ruolo chiave come Global Insurance Partner. Da oltre 25 anni, inoltre Allianz collabora con l’FC Bayern München e centinaia di club e associazioni sportive locali nei paesi in cui opera. In Italia, Allianz è partner del CONI, del CIP, dell’Italia Team, di numerose Federazioni sportive e squadre in varie discipline, oltre a dare il nome all’Allianz Stadium a Torino e all’Allianz Cloud a Milano. Nell’ambito del suo programma globale “Power of Unity”, Allianz crede nel potere dello sport di unire milioni di atleti e tifosi in competizioni pacifiche e di trascendere le barriere sociali e culturali, un aspetto ancora più importante in un mondo sempre più diviso e polarizzato.