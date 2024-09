BeanTech, eccellenza friulana che sfida il gender gap nel settore ICT

Nel panorama italiano delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), dove il gender gap è ancora un problema evidente, emergono esempi virtuosi come quello dell’azienda friulana beanTech. Se secondo Eurostat nel 2022 le donne rappresentavano solo il 16% degli specialisti dell’ICT in Italia, beanTech propone uno scenario nettamente diverso, dove il contributo femminile non solo è significativo, ma in costante crescita.

L’azienda informatica con sede a Udine e Mestre, infatti, rappresenta una vera e propria eccellenza nel settore ICT italiano, non solo per le sue competenze tecniche ma anche per il suo impegno nel promuovere l’inclusione di genere. Con un numero crescente di donne in ruoli tecnici e di leadership, dimostra che la parità di genere non è solo un obiettivo possibile, ma una realtà tangibile. In un settore ancora dominato dagli uomini, beanTech sta tracciando una nuova rotta, dimostrando che l’innovazione tecnologica e l’uguaglianza di genere possono andare di pari passo.

Un modello di inclusione e crescita

L’azienda – specializzata in digital transformation per le imprese – dimostra con dati concreti il suo impegno nella parità di genere. Attualmente, infatti, le donne rappresentano il 24,13% della forza lavoro, una percentuale ben superiore alla media nazionale del settore. Questo dato è in continua crescita, come evidenzia il confronto con il 2019/2020, quando la percentuale era del 21,38%. Solo nel 2023, beanTech ha assunto 15 nuove dipendenti su un totale di 54 nuovi assunti, segno di una politica aziendale orientata all’inclusione.

Donne in ruoli di rilievo

BeanTech non solo assume donne, ma le promuove a ruoli di rilievo. Alice Mini ne è l’esempio: nel 2024 è stata nominata responsabile del Security Team, un ruolo chiave per la sicurezza informatica.

Anche Mariagiovanna Viezzer, team leader per Business Analysis & Quality, Lorenza Fontana, Sales Unit Leader, e Tamara Feletig, Accounting Manager, coordinano e gestiscono dei team da diversi anni con successo.

E poi ancora Eleonora Ghiani, Security Engineer con 20 certificazioni all’attivo è la dipendente più qualificata dell’azienda; così come Irene Di Bernardo, Business Analyst, Cristina Narduzzi e Laura Alessio, entrambe Senior Data Engineer, sono state recentemente premiate per i loro 10 anni in azienda. Si tratta di professioniste (tutte) che incarnano la dedizione e la professionalità che beanTech valorizza.

L’impegno per l’inclusione femminile

Ma cosa rende beanTech un’azienda così diversa? La sua cultura aziendale inclusiva e la visione a lungo termine dei suoi leader. Fabiano Benedetti, Massimiliano Anziutti e Denis Cappellari – alla guida dell’azienda – credono fermamente nel valore della diversità e nella necessità di scardinare gli stereotipi. La loro strategia si basa su un ambiente di lavoro che promuove la crescita personale e professionale, indipendentemente dal genere.“Contrariamente a quanto molti ancora pensano, il mondo ICT necessita di una spiccata sensibilità femminile e beanTech ne è la prova concreta – dichiarano -. Crediamo fermamente che il punto di vista sui progetti e soluzioni IT non sia esclusivamente maschile, e ogni giorno in azienda ne abbiamo evidenza. Questo risultato è frutto di anni di impegno per garantire pari opportunità di crescita personale e professionale, senza distinzione di genere. Tuttavia, riconosciamo l’esistente gap tra domanda e disponibilità di competenze sul mercato, che fatica a colmarsi”.

Per questo motivo, beanTech si impegna anche a sensibilizzare il settore, ritenendo necessaria una trasformazione sociale e culturale per una maggiore inclusione delle donne nei percorsi di formazione IT. “Siamo presenti nelle scuole per raccontare a ragazze e ragazzi la nostra realtà e le opportunità di crescita professionale, soprattutto per le donne – afferma Enrico Puggioni, HR Manager di beanTech -. È ancora difficile trovare professioniste nel settore IT o laureate in questo ambito, e per questo è fondamentale favorire l’inclusione femminile in settori che tradizionalmente le escludono. Su questo fronte, beanTech sarà sempre in prima linea. Formazione, educazione e condivisione dei successi sono i pilastri su cui costruire un futuro più inclusivo”