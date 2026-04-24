Bilancio 2025 Bcc Udine: utile in crescita e solidità ai massimi

L’assemblea dei soci della Bcc Banca di Udine ha approvato il bilancio 2025, che evidenzia risultati positivi e una crescita equilibrata nonostante un contesto economico complesso.
L’utile ante imposte si attesta a 10,06 milioni di euro, mentre la raccolta complessiva raggiunge i 969,11 milioni, in aumento dell’8%.
In crescita anche le masse intermediate, salite di oltre 66 milioni.
La qualità del credito resta elevata, con crediti deteriorati contenuti allo 0,08% e un indice di copertura dell’85,56%.
Via libera anche alla rivalutazione delle azioni e alla distribuzione di un dividendo del 3,6%.
Tra le prospettive, allo studio un progetto di fusione che amplierebbe la presenza in Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo fino a 165 comuni e circa 29mila soci.