Bilancio Civibank 2025, utili per oltre 18 milioni di euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un utile di 18,1 milioni di euro che consente la distribuzione di 19,4 centesimi di dividendo per ogni azione, per un totale di 5,4 milioni di euro, , 558 milioni di euro di finanziamenti concessi a famiglie e imprese e un milione di euro destinato in varie forme di sostegno alle iniziative sul territorio. Sono i numeri del Bilancio 2025 di Civibank, approvato dall’Assemblea dei soci riunitisi a Spazio Villalta a Udine.

Obiettivi, questi, raggiunti nell’anno del 140° anniversario dalla fondazione dell’istituto di credito, oggi parte del gruppo Sparkasse.

Per l’anno in corso, gli obiettivi sono ancora più ambiziosi.