BUSINESS FVG
martedì 30 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Bilancio consolidato 2024 fotografa buona salute Fvg
Sfratti in crescita anche in FVG. Il Sunia: «governo fermo sulle...
Bloccati in Madagascar, 4 friulani in attesa dell’imbarco per l’Italia
Nuova rotonda a Vivaro, deviato il traffico pesante dal centro
Il Consorzio bonifica pianura friulana compie 10 anni
Riscoprire Francesco Danieli: una mostra svela 49 opere inedite
Salutequità “Su salute mentale servono più risorse e cure accessibili”
Club Day, negozi Decathlon di tutta Italia spazi di sport per...
Rissa in Borgo stazione a colpi di catena e bottiglie, arrestati...
Sinner in finale a Pechino, battuto De Minaur in 3 set
BUSINESS FVG


Economia

Bilancio consolidato 2024 fotografa buona salute Fvg

L'utile conseguito dal bilancio consolidato per l'esercizio 2024 della Regione ammonta a 1.500.317.309,50 euro, con una crescita del risultato rispetto all'esercizio 2023 del 27,46%
Redazione
Autore: Redazione

“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024 da parte del Consiglio regionale. Un documento che evidenzia una situazione molto positiva per il Friuli Venezia Giulia. La scelta fatta dall’Amministrazione regionale di inserire nel perimetro di consolidamento società ed enti anche oltre il dettato normativo è stata sicuramente vincente. Questo ci permette di avere una fotografia maggiormente omogenea e organica che ci aiuta a comprendere quali possano essere le dinamiche future delle diverse realtà coinvolte che risultano essenziali per lo sviluppo del nostro territorio”. Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l’assessore alle Finanze Barbara Zilli. Nel corso della seduta è stato confermato che l’utile conseguito dal bilancio consolidato per l’esercizio 2024 della Regione ammonta a 1.500.317.309,50 euro, con una crescita del risultato rispetto all’esercizio 2023 del 27,46%. Il perimetro del bilancio è cambiato rispetto all’esercizio 2023, in funzione dell’ingresso nell’area di consolidamento della Fondazione “Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPA FVG”, che è un ente controllato, nonché dell’Associazione Palazzo del cinema-Hisa Filma, dell’Associazione Teatro Pordenone, del Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli e della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

