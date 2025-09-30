Bilancio consolidato 2024 fotografa buona salute Fvg

“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024 da parte del Consiglio regionale. Un documento che evidenzia una situazione molto positiva per il Friuli Venezia Giulia. La scelta fatta dall’Amministrazione regionale di inserire nel perimetro di consolidamento società ed enti anche oltre il dettato normativo è stata sicuramente vincente. Questo ci permette di avere una fotografia maggiormente omogenea e organica che ci aiuta a comprendere quali possano essere le dinamiche future delle diverse realtà coinvolte che risultano essenziali per lo sviluppo del nostro territorio”. Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l’assessore alle Finanze Barbara Zilli. Nel corso della seduta è stato confermato che l’utile conseguito dal bilancio consolidato per l’esercizio 2024 della Regione ammonta a 1.500.317.309,50 euro, con una crescita del risultato rispetto all’esercizio 2023 del 27,46%. Il perimetro del bilancio è cambiato rispetto all’esercizio 2023, in funzione dell’ingresso nell’area di consolidamento della Fondazione “Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPA FVG”, che è un ente controllato, nonché dell’Associazione Palazzo del cinema-Hisa Filma, dell’Associazione Teatro Pordenone, del Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli e della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.