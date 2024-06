Bilancio CR. Ok aula a rendiconto 2023 e variazione previsione 2024/26

Della spesa impegnata nel 2023, pari a circa 24 milioni di euro, due terzi (il 65,95%) è stata utilizzata per il pagamento di indennità e vitalizi, mentre il 34,41% è stato impegnato per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi gruppi, per il pagamento di compensi e rimborsi spettanti agli organi collegiali e per altre spese correnti.

Sono questi alcuni dei dati contenuti nella relazione di Simone Polesello (Fedriga presidente) sul rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2023, approvato dall’Aula a larga maggioranza.

Sempre per i vitalizi – si legge nel testo della relazione – nel corso del 2023, rispetto al 2022, si è registrato un aumento della spesa per assegni di circa il 6%, calcolato in base alle variazioni dei prezzi al consumo. Nel 2023, sono stati impegnati, inoltre, complessivamente 368mila euro per il personale assegnato ai gruppi consiliari.

Per quanto riguarda le spese di mantenimento e funzionamento delle varie sedi, la spesa complessiva è stata di circa 990mila euro, di cui le spese più consistenti sono state quelle per la vigilanza e pulizia, per la locazione delle apparecchiature di foto-riproduzione e per il noleggio hardware.

Tra le altre spese segnalate, quella di circa 133mila euro impegnati per l’acquisto di materiale bibliografico per la biblioteca consiliare, per gli abbonamenti a banche dati e per il servizio catalogazione di beni fotografici dell’archivio.

In fase di discussione, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, ha chiesto l’implementazione dell’infrastruttura telematica. Dall’Aula sono arrivate rassicurazioni in merito agli adeguamenti infrastutturali che verranno effettuati durante la pausa estiva.

Approvata a maggioranza anche la variazione di bilancio di previsione per gli anni 2024-26 inerente l’utilizzo del risultato di amministrazione 2023 e che ammonta a circa 7 milioni di euro.

Di questi, circa due milioni e 800mila (corrispondenti alla parte accantonata), saranno utilizzati per la corresponsione delle indennità di fine mandato e per soddisfare eventuali richieste di coloro che intendono avvalersi della facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati per l’assegno vitalizio; altri 216mila (quota vincolata), riguardano quanto non impiegato dei fondi assegnati nel 2023 al Corecom dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e verranno riutilizzati nell’anno in corso. Infine, circa 3 milioni e 900mila verranno restituiti all’Amministrazione regionale.