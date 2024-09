Danieli: utile netto sopra i 240 milioni , ricavi in linea con le previsioni

Il cda della Danieli & C. Officine Meccaniche spa ha approvato oggi il bilancio annuale della società e il bilancio consolidato di Gruppo dal primo luglio 2023 al 30 giugno 2024. L’esercizio chiude con un utile netto di 240,8 milioni (-1%) e presenta un margine operativo lordo (Ebitda) di 391,2 milioni, in riduzione (-8%) rispetto allo scorso esercizio “ma con una redditività ampiamente sufficiente a garantire la copertura finanziaria degli investimenti fatti e delle ingenti spese di ricerca e sviluppo sostenute”. I ricavi operativi del gruppo ammontano a 4.349,8 milioni (+6%); la posizione finanziaria netta positiva segna 1.707,7 milioni (+7%), il patrimonio netto totale 2.628,8 milioni (+9%). Il portafoglio ordini del gruppo ammonta al 30 giugno 2024 a 5.751 milioni di euro rispetto a 6.200 milioni di euro al 30 giugno 2023. Il numero dei dipendenti è pari a 10.365 unità (+7%).

Buono, riporta una nota diffusa dal Gruppo, il rapporto tra margini e fatturato per il settore Plant making (ingegneria e costruzioni impianti) mentre il settore Steel making (produzione acciai speciali) si mantiene positivo “ma con margini ridotti e non soddisfacenti”. I ricavi per il Plant making risultano allineati con le previsioni d’inizio anno e derivano del rispetto dei programmi di costruzione contrattualmente concordati con i clienti, con un Ebitda di 315,7 milioni, migliore del risultato del periodo 2022/2023 (+25%). I ricavi per il settore Steel Making sono invece inferiori e presentano una peggiore redditività (Ebitda di 75,5 milioni, -56%) “in buona parte per l’effetto negativo del costo dei fattori energetici che in Italia risultano più onerosi rispetto gli altri Paesi europei”. Le performances di entrambi i settori Plant making e Steel making e il mantenimento del portafoglio ordini a buoni livelli “fanno prevedere risultati positivi di Gruppo anche per il prossimo esercizio, con l’obiettivo di migliorare nel 2024/2025 quanto fatto dal settore Abs Steel Making nel 2023/2024”. Le previsioni circa il consumo di acciaio nel 2024 e 2025 rimangono sostenute in termini assoluti, riporta la nota, con una leggera ripresa in Asia e una produzione costante negli altri paesi, in parte condizionati dall’incremento della richiesta a supporto del processo di de-carbonizzazione dell’industria. Il cda, oltre all’approvazione del bilancio, proporrà all’assemblea degli azionisti, convocata per il 25 ottobre, la distribuzione di un dividendo unitario di 0,3100 euro per le azioni ordinarie e di 0,3307 euro per le azioni di risparmio.