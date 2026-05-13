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Bilancio Net in crescita: solidità e investimenti

832 mila euro di utile. Rafforzamento infrastrutturale al centro del bilancio approvato dai soci
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Net chiude il 2025 confermando solidità economica e capacità di investimento. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio registrando un utile di 832 mila euro, un Ebitda vicino ai 3 milioni e una generazione di cassa operativa pari a 2,9 milioni.La società pubblica rafforza così la propria struttura finanziaria, destinando parte dell’utile a riserva legale e straordinaria, mantenendo elevata liquidità e indebitamento contenuto. Il presidente Claudio Siciliotti ha definito Net “una società sana e con visione industriale”, capace di sostenere investimenti in impianti, digitalizzazione e transizione ecologica.Nel 2025 sono state gestite oltre 157 mila tonnellate di rifiuti in 57 Comuni, servendo circa 300 mila cittadini. Presentato anche il Report di sostenibilità, che evidenzia un sistema solido, che continua a investire in impianti, innovazione, digitalizzazione, educazione ambientale e qualità del servizio.

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