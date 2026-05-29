Bini, 4 milioni per contributi alle Pmi

“Dal 15 giugno si aprirà il bando dedicato alle micro, piccole e medie imprese del terziario, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro e una procedura ulteriormente semplificata rispetto al passato. Il canale contributivo è finalizzato a sostenere investimenti, innovazione, promozione e formazione. È una misura che dà risposta a un comparto centrale per l’economia del Friuli Venezia Giulia e che accompagna le imprese in un percorso di ammodernamento e crescita”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, su sua proposta, del regolamento che disciplina criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla promozione e allo sviluppo del settore terziario.

“Il bando – ha spiegato Bini – sarà pubblicato in contemporanea al Fondo Turismo, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese del settore due strumenti operativi a sostegno degli investimenti. Vogliamo rendere più semplice il rapporto tra imprese e amministrazione, favorendo interventi utili a rafforzare la competitività del sistema turistico e commerciale regionale”.

Il regolamento attua le disposizioni del nuovo Codice regionale del Commercio e del Turismo e prevede contributi per quattro linee di intervento: lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, anche finalizzati all’efficienza energetica e all’abbattimento delle barriere architettoniche; investimenti per sviluppo e innovazione, compresi sistemi di sicurezza, arredi, strumentazioni, automezzi, hardware e software per il commercio elettronico; attività di promozione mediante partecipazione a fiere ed esposizioni extra-regionali; formazione imprenditoriale e professionale.

Le spese ammissibili vanno da 5mila a 75mila euro per ristrutturazioni, manutenzioni, sviluppo e innovazione; da 5mila a 20mila euro per la promozione; da mille a 3mila euro per la formazione. L’intensità ordinaria del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

La gestione operativa dei canali contributivi è affidata al CATT FVG ed è previsto un procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.