Bini, al lavoro per cooperazione tra Fvg e Vysocina in Cechia

“Vogliamo ampliare ulteriormente la collaborazione fra la nostra Regione e quella della Vysocina in Repubblica Ceca per costruire un quadro in evoluzione che rappresenti la base per reciproche iniziative di sostegno e per il rafforzamento degli scambi turistici, culturali ed economici. Il Friuli Venezia Giulia è una destinazione sempre molto gettonata dai cittadini cechi, mentre la Vysocina è una zona di grande bellezza ancora tutta da scoprire. È fondamentale pertanto migliorare lo scambio di informazioni e di buone pratiche fra questi due territori così genuini, valorizzando le reciproche peculiarità e lavorando per migliorare i collegamenti”.

Lo ha affermato oggi l’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini che su delega del governatore Fedriga sta visitando la Regione della Vysocina.

“Le condizioni sono mature per stringere una partnership sempre più stretta fra le nostre realtà – ha sottolineato Bini -. Insieme possiamo realizzare progetti di cooperazione che partendo da settori strategici come turismo, industria, ricerca e innovazione, possono abbracciare anche i temi dell’assistenza sanitaria e sociale e della gestione dei servizi pubblici”.

Accompagnato dal vicepresidente della Vysocina con delega al turismo Roman Fabeš, l’assessore Bini oggi ha visitato la città di Humpolec, sede di interessanti attività produttive e di vivaci centri culturali.

“La Repubblica Ceca – ha ricordato l’assessore – rappresenta un mercato tradizionale per il Friuli Venezia Giulia certamente per la stagione balneare ma anche per le vacanze sulla neve. Dopo il Covid i dati sono in costante crescita. Nel 2023, rispetto l’anno precedente, gli arrivi sono saliti infatti del 27,4% e le presenze del 23,4%”. Complessivamente i turisti cechi che hanno soggiornato nelle nostre strutture ricettive sono stati ben 64.582″.

L’occasione è stata utile anche per uno scambio di esperienze fra le agenzie di promozione turistica dei due territori: PromoTurismoFVG e Visit Vysocina.

“Questa regione della Repubblica Ceca che si trova a sud di Praga tra Boemia e Moravia è caratterizzata da un territorio collinare ricco di laghi e foreste e da una straordinaria cura dell’ambiente e del paesaggio che non potrà che essere apprezzato dai turisti provenienti dal Friuli Venezia Giulia”.

La Vysocina vanta inoltre tre siti patrimonio dell’Unesco: l’affascinante chiesa di San Giovanni Nepomuceno sul Monte Verde, il centro storico di Telc e il quartiere ebraico e la basilica di San Procopio a Trebíc.

In serata l’assessore Bini assisterà a un concerto di musica sacra nell’abbazia di Nová Ríše, piccolo centro della Moravia non lontano da Telc, organizzato nell’ambito del Festival di Jihlava dedicato al musicista Gustav Mahler.