Bini, al via due bandi per ammodernamento unità abitative

“Complessivamente, negli ultimi tre anni la Regione ha destinato all’ammodernamento e alla riqualificazione delle unità abitative a uso turistico circa 6,5 milioni di euro, grazie ai quali sono stati garantiti – tra nuovi e risistemati – circa 1.440 posti letto, prevalentemente nelle località di Grado e Lignano e nell’area montana, nella forma dell’albergo diffuso: a queste risorse si aggiungono ora quelle stanziate per i bandi del 2024, che possono contare su un milione di euro di stanziamento iniziale, che in futuro potrà essere aumentato in base alle domande che perverranno”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, spiegando che quest’anno il canale contributivo è stato sdoppiato e le domande di contributo possono essere presentate da oggi, lunedì 2 settembre, fino e non oltre le ore 15:59:59 di mercoledì 2 ottobre 2024, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line.

Il contributo minimo è di 10mila euro e quello massimo di 20mila per ogni unità abitativa immobiliare e per un massimo di quattro unità abitative ammobiliate a uso turistico per ogni singolo beneficiario.

“C’è un bando specifico, destinato a Gorizia e ai comuni limitrofi che saranno interessati dalla Capitale europea della cultura 2025, compreso Palmanova, mentre l’altro bando è dedicato al resto del territorio regionale”.

Riguardo al primo bando, possono beneficiare del contributo le persone fisiche proprietarie di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale.

“Fin dall’inizio del secondo mandato della Giunta Fedriga abbiamo individuato nel potenziamento della ricettività una delle sfide cruciali di questa legislatura. Infatti, dal post pandemia abbiamo assistito a una rapida crescita delle presenze turistiche, che nel 2023 hanno superato la quota record di 10 milioni. Di pari passo, in tutto il territorio regionale è cresciuta la domanda di posti letto. Con il duplice obiettivo di alzare la qualità e la competitività del sistema dell’accoglienza regionale e di potenziare il sistema integrato di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, abbiamo introdotto nel 2021 una linea contributiva a sostegno delle unità abitative ammobiliate a uso turistico”, spiega Bini.

I beneficiari del secondo bando, invece, sono le persone fisiche proprietarie di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei comuni ricompresi nell’area geografica di “GO! 2025”.

“L’evento ‘Go!2025 – Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della cultura 2025’ porta il nostro territorio regionale al centro dell’Europa, con ricadute turistiche e di immagine estremamente significative: saranno migliaia e migliaia le persone che raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia per questo speciale e importante appuntamento, lungo un intero anno. Da qui la necessità di potenziare l’offerta degli alloggi in locazione sul mercato. Una maggiore disponibilità di posti letto in strutture confortevoli in quest’area della nostra regione, certamente, andrà a incidere positivamente non solamente per il 2025 ma anche in futuro, con un incremento di flussi turistici nel nostro territorio e conseguente feedback positivo pure per le attività produttive e per il mondo dei servizi” conclude Bini.

Le informazioni specifiche dei singoli bandi sono presenti sul sito della Regione (pagine ibit.ly/VTelJ e ibit.ly/rc1Lq).