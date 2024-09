Bini, ‘Cividale sotto le stelle’ valorizza luogo simbolo Fvg

“Un altro grande evento sostenuto dalla Regione per valorizzare i luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia, coniugando musica, enogastronomia, cultura e tradizione. ‘Cividale sotto le stelle’ è tutto questo, grazie all’impegno di tutti gli attori che stanno lavorando insieme per la riuscita di una manifestazione di forte richiamo per la popolazione locale e per i turisti”.

Lo ha detto oggi a Udine l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, in occasione della presentazione dell’evento “Cividale sotto le stelle”, organizzato dall’impresa culturale creativa Mast con il contributo della Regione e la co-partecipazione del Comune di Cividale del Friuli.

Nel fine settimana del 7 e 8 settembre, la cittadina ducale ospiterà nell’ambito della manifestazione il concerto di Francesco Renga e Nek in piazza Duomo (sabato 7 settembre, ore 21) e le esibizioni di Giovanni Cricca (domenica 8, ore 21), Luca Sax e dj Julio Montana (domenica 8, ore 22.30). Sul fronte dell’enogastronomia sarà invece allestita per l’intera giornata di domenica l’area “De gusto village”, con degustazione di prodotti tipici del territorio, in collaborazione con le associazioni “Invito a pranzo”, “Sapori nelle valli” e il Consorzio tutela vini Friuli Colli orientali e Ramandolo.

Alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Cividale del Friuli Daniela Bernardi e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’organizzazione, Bini ha plaudito all’iniziativa e alla sinergia che Cividale e le Valli del Natisone continuano a sviluppare per la promozione del territorio. “Un lavoro che sta dando i suoi frutti”, ha osservato Bini rilevando, in particolare, “la crescente attrattività di quest’area verso una nuova tipologia di turismo, che punta su località dove natura, buon cibo e relax si uniscono a un’ampia offerta culturale e di eventi originali”.