Bini, con Jetro si consolidano rapporti col Giappone

“I legami che la nostra Regione sta continuando a rafforzare con il Giappone aprono nuovi orizzonti alle nostre imprese, con significative opportunità da cogliere per la loro crescita, internazionalizzazione e innovazione, sia per investimenti in quel Paese sia per l’attrazione produttiva sul nostro territorio. Lungo questo percorso, che vedrà un momento particolarmente importante nell’Esposizione universale di Osaka25, sappiamo di rapportarci con un popolo che ha molti tratti in comune con le genti del Friuli Venezia Giulia: la concretezza, la serietà e il rigore”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che questo pomeriggio, a Udine, nella sede di “Tec4I Fvg” (già Friuli Innovazione), ha incontrato i componenti della delegazione di “Jetro”, organizzazione governativa giapponese che promuove gli investimenti e gli scambi tra il Giappone e il resto del mondo.

La visita fa seguito alla missione in Giappone dell’assessore Bini e del governatore Massimiliano Fedriga a fine novembre 2024. “Il Giappone è tra i 5 principali mercati dell’import globale e rappresenta la porta d’ingresso per l’Asia-Pacifico – ha illustrato -. Per una Regione come la nostra, snodo della logistica in Europa centrale e fortemente vocata all’innovazione, è particolarmente strategico consolidare le relazioni con nuovi partner internazionali, per supportare le esportazioni e guidare le imprese verso i mercati a più alto tasso di crescita, come indicato anche negli obiettivi dell’Agenda Fvg Manifattura 2030”.

La delegazione di “Jetro” ha incontrato stakeholder e aziende del Friuli Venezia Giulia, in particolare quelle legate ai settori Ict, life science e agrifood. Inoltre, ha presentato una piattaforma di matchmaking che può permettere alle aziende Fvg di trovare aziende partner giapponesi.

“La nostra collaborazione con questo straordinario Paese risale già al 2016, con visite e scambi che hanno gettato le basi per una relazione duratura – ha ricordato Bini -. Nel 2024 si sono susseguiti una serie di momenti significativi che hanno consolidato il nostro legame, culminato nella missione di novembre a Tokyo, Kyoto e Osaka. “In quell’occasione, abbiamo avuto il privilegio d’incontrare alcune figure di spicco del sistema economico e istituzionale giapponese, tra cui il presidente di ‘Jetro’, Susumo Kataoka – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo -. Abbiamo rafforzato, inoltre, collaborazioni con aziende come Kito Crosby, attiva nel nostro territorio già dal 2016, e Mitsubishi Electric Europe BV, che collabora con l’azienda Francesco Parisi Casa di Spedizioni, con sede a Trieste”.

All’incontro di oggi, organizzato dalla Regione e dall’Agenzia Select Friuli Venezia Giulia (dedicata all’attrazione degli investimenti esteri), hanno partecipato il presidente di “Tec4I Fvg”, Stefano Casaleggi, il direttore generale di Jetro, Yu Miyake, la direttrice della ricerca e promozione degli investimenti in Giappone, Chinami Yamamoto, e la direttrice delle relazioni esterne e rapporti istituzionali, Raffaella Cortellazzi.