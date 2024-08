Bini e Confcommercio replicano a Confesercenti Lignano: allarmismi che non giovano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Presenza di turisti a Lignano, scoppia la guerra delle cifre. Oggi l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, e il vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine, Alessandro Tollon, hanno replicato a Confesercenti di Lignano Sabbiadoro, che ieri ha comunicato un calo di presenze nella prima parte della stagione tra il 10 e il 15%, soprattutto tedeschi e austriaci, puntando il dito sulle amministrazioni municipali incapaci, per l’associazione di categoria, di sviluppare l’attrattività della località balneare.

Per Bini si tratta di Allarmismi che non giovano all’immagine del turismo regionale e non supportati da dati statistici certificati. Stando ai dati di PromoTurismoFVG, che monitora settimanalmente l’andamento dell’occupazione alberghiera a Lignano, a luglio è stata infatti registrata una crescita dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per agosto e settembre, inoltre, risultano in media già prenotate 2 camere su 3, in crescita del 3,2% rispetto all’anno scorso. Infine, a fronte di un minor afflusso di turisti dalla Germania, si è registrato un crescente arrivo dall’Austria, con picchi proprio a Lignano (+9,3%), dall’area balcanica e dall’Est Europa.

“Le letture semplicistiche non aiutano – gli fa eco Tollon – e amplificarle crea un danno a tutto il sistema. Il 2023 è stato un anno record ed è evidentemente difficile pensare di replicare quelle cifre. Su Lignano, in particolare, emerge una notevole differenza tra il centro di Sabbiadoro, con tassi di occupazione elevati, e Pineta/Riviera, in cui vengono premiati gli alberghi più strutturati, magari con piscina”.

Per Tollon, invece, si percepisce una minore presenza dei proprietari di seconde case che, dalla pandemia al 2023, avevano soggiornato stabilmente a Lignano.