Bini, Fvg in fiera a Vienna per rafforzare mercato austriaco

“L’Austria è uno dei mercati turistici principali per il Friuli Venezia Giulia, grazie alla vicinanza geografica e al fatto che l’Italia è la destinazione estera preferita dagli austriaci. Tra gennaio e marzo viene effettuata la maggior parte delle prenotazioni estive; pertanto, la nostra presenza alla fiera di Vienna è strategica per rafforzare il mercato e presentare le nostre peculiarità”.

È quanto anticipa l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini, che parteciperà alla fiera del turismo di Vienna – Ferien-Messe Wien – dove la Regione sarà presente dal 16 al 19 gennaio con uno stand a cura di PromoTurismoFVG, che ospiterà 21 operatori regionali, tra consorzi, agenzie e hotel’..

La partecipazione del FVG è cresciuta rispetto agli anni scorsi e prevede attività b2b/b2c, con animazione musicale ed enogastronomica per il pubblico durante il weekend. Nella serata di oggi, 15 gennaio, è invece previsto un grande evento promozionale nella cornice di Palazzo Niederoesterreich, che coinvolgerà 120 tra tour operator e giornalisti.

“Ogni anno – spiega Bini – la Regione, attraverso PromoTurismoFVG, propone a rotazione un grande evento “fuori salone” in una delle quattro principali fiere del turismo europee: Vienna, Monaco, Berlino e Milano. Quest’anno, nella capitale austriaca, ci sarà l’occasione di rinsaldare il legame tra i nostri territori, puntando ad un’offerta più ricca e variegata”.

“Infatti – prosegue l’esponente della giunta Fedriga – vogliamo intercettare l’interesse crescente del mercato austriaco per le città d’arte e i temi della sostenibilità. In questo senso, la presenza a Vienna servirà a valorizzare l’offerta di attività all’aria aperta come ciclovie (Alpe Adria) e percorsi transfrontalieri, con nuove proposte che integrano cultura, outdoor ed enogastronomia”.

L’evento fuori salone prevedrà innanzitutto una parte di incontri b2b, dove gli operatori regionali potranno confrontarsi con i tour operator austriaci. A seguire una presentazione interattiva del territorio del Friuli Venezia Giulia, che avrà come filo conduttore le città d’arte e l’appuntamento Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025. Ad accompagnare la presentazione sarà la musica del violinista triestino Pierpaolo Foti e del chitarrista lignanese Adriano Del Sal, mentre è previsto anche un intermezzo artistico a cura del lignanese Jack Nobile, mago dei social da oltre 1 milione di follower tra Instagram e TikTok. Infine, durante la serata sarà proposta agli ospiti una degustazione di prodotti e vini tipici del Friuli Venezia Giulia.

“Il viaggiatore austriaco – conclude Bini – cerca riposo, esperienze autentiche e sostenibili, avventura e scoperta culturale, con un occhio alla qualità e al costo: tutti aspetti su cui il Friuli Venezia Giulia ha investito in questi anni e che rappresentano un biglietto da visita vincente per la nostra regione”.