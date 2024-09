Bini, in elaborazione ddl per snellire e sostenere settore

“La nautica da diporto è un settore strategico per il territorio di Monfalcone e per l’intero Friuli Venezia Giulia. Un comparto in grade crescita sia da un punto di vista industriale sia turistico che l’Amministrazione regionale vuole continuare a sostenere. A questo proposito stiamo elaborando un nuovo provvedimento normativo per promuovere lo sviluppo sostenibile e la competitività della nautica sia in ambito marittimo che lagunare e delle acque interne”.

Lo ha annunciato questa mattina a Monfalcone l’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini nel corso del tavolo tecnico sulla nautica istituito dal Comune di Monfalcone.

“Questo disegno di legge – ha spiegato Bini – si basa su un proficuo confronto tra enti locali, diverse Direzioni della Regione e operatori e associazioni di categoria del settore al fine di comprenderne le esigenze e intervenire con misure efficaci. Partendo da una semplificazione delle procedure e da un’analisi puntuale della situazione, vogliamo mettere a disposizione il necessario supporto finanziario soprattutto per garantire l’innovazione di porti turistici darsene, marine e ormeggi”.

“Il mondo della nautica significa produzione, artigianato, occupazione, formazione e ricerca ma anche turismo, sport, patrimonio ed enti locali. Si tratta di un settore trasversale che – ha aggiunto l’assessore – stiamo cercando di potenziare grazie a un costante lavoro di squadra che è la dimostrazione concreta di una prassi amministrativa decisamente virtuosa”.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato che il Friuli Venezia Giulia e Monfalcone in particolare possono vantare tra le più alte densità di posti barca in relazione ai chilometri di costa.

Una situazione che, per l’esponente della Giunta Fedriga, è garanzia di posti di lavoro, sviluppo e benessere per il nostro territorio.