Bini, Leonardo conferma strategicità sito Ronchi dei Legionari

“Le risposte avute oggi dai responsabili nazionali di Leonardo in merito alla riorganizzazione delle divisioni operative sono rassicuranti e confermano l’importanza del complesso produttivo di Ronchi dei Legionari per l’azienda e per il Friuli Venezia Giulia. Parliamo di un sito strategico, che negli ultimi anni ha registrato numeri in costante crescita e per il quale la società ha previsto investimenti di rilievo e nuove assunzioni. Il piano di sviluppo di Leonardo non comporterà dunque ripercussioni negative sull’occupazione per lo stabilimento di Ronchi”.

Lo ha affermato oggi l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso della seduta della II Commissione convocata per fare il punto sul piano di riorganizzazione interna di Leonardo spa, che coinvolge il sito produttivo di Ronchi dei Legionari. Presenti anche alcuni responsabili nazionali della società (nello specifico il direttore Affari istituzionali Filippo Maria Grasso, il responsabile dello stabilimento di Ronchi dei Legionari Fabio Pauluzzo e la responsabile Relazioni istituzionali Italia Domitilla Giudice), la Rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento ronchese e le organizzazioni sindacali del territorio. Intervenendo in aula, il direttore Grasso ha ribadito la strategicità del sito Leonardo di Ronchi dei Legionari, descritto come un centro di eccellenza che l’azienda intende valorizzare.

Leonardo è strutturata in cinque divisioni operative (elicotteri, velivoli, aerostrutture, elettronica e cyber security) ma nei prossimi mesi è prevista una riorganizzazione interna. Per quanto concerne lo stabilimento di Ronchi dei Legionari, con la prossima organizzazione la parte degli Uncrewed systems confluirà nella divisione velivoli, mentre Training&Simulation resteranno nell’ambito del perimetro di responsabilità della Divisione elettronica, di cui attualmente lo stabilimento fa parte.

“Una scelta – ha detto Bini – che si lega alle opportunità di potenziamento dello stabilimento di Ronchi e che non intaccherà l’occupazione né comporterà cambiamenti sostanziali nel lavoro svolto dallo stabilimento, come hanno assicurato i rappresentanti aziendali”.