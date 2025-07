Bini, per Piancavallo circa 14 milioni nel triennio 2025-2027

“Con il prossimo assestamento di bilancio regionale si prevedono ulteriori tre milioni di euro, che porteranno il totale degli investimenti destinati al polo montano di Piancavallo, nel triennio 2025-2027, a quasi 14 milioni. Di questi, circa 5 milioni sono già stati impiegati per opere completate o in corso di realizzazione, a conferma del costante lavoro compiuto in questi anni da Regione e PromoTurismoFVG”.

Lo ha annunciato oggi ad Aviano l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, nel corso di un incontro in municipio con il sindaco Paolo Tassan Zanin. Il vertice è servito per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere in corso e sulle prospettive di sviluppo del polo sciistico e turistico del Piancavallo. Presente anche il viceministro all’Ambiente Vannia Gava.

Tra gli interventi previsti nel piano regionale, è in fase avanzata di progettazione la nuova sciovia invernale con funzione bike per l’estate, comprensiva di impianto di innevamento e riprofilazione delle piste nell’area di Col Alto. In questa zona l’investimento complessivo sarà di 4,6 milioni.

Sono inoltre programmati la riqualificazione del Rifugio Arneri, la ristrutturazione del PalaPredieri per renderlo più versatile e idoneo a diverse e nuove discipline sportive, nonché la manutenzione del bacino Arneri, i cui lavori saranno conclusi prima dell’inizio della stagione invernale 2025-2026.

“Una serie di interventi – ha sottolineato Bini – che consentiranno di aumentare ulteriormente la competitività e l’attrattività di una stazione sciistica che, anche grazie alla diversificazione dell’offerta, sta diventando un punto di riferimento per il turismo montano nell’intero arco dell’anno, con un calendario sempre più ricco di eventi e attività anche nei mesi estivi”.

Nel corso dell’incontro è inoltre emerso come – in particolare dal periodo post-Covid – il mercato immobiliare della località si sia rivitalizzato con un aumento degli investimenti privati e delle quotazioni degli immobili. In quest’ambito, la Regione, per tempo, ha svolto un ruolo cruciale, in partnership con il privato, sostenendo con un importante supporto finanziario la riqualificazione del Park hotel Montecavallo, uno dei simboli storico di Piancavallo risalente agli anni ’60 del ‘900 e a lungo in disuso. La struttura di piazzale della Puppa verrà rilanciata grazie a un investimento misto pubblico e privato complessivo di circa 10 milioni di euro.

L’assessore ha, infine, evidenziato i risultati positivi registrati nell’ultima stagione sciistica, con un aumento record delle presenze nelle strutture ricettive del 5% rispetto alla precedente e un +15,3% dei primi ingressi sulle piste. “Numeri che confermano la qualità dell’offerta turistica e dell’accoglienza. Con gli interventi previsti nel prossimo triennio – ha concluso Bini – Piancavallo sarà in grado di rafforzare il proprio ruolo attrattivo, valorizzando lo sport, la natura e l’accoglienza in tutte le stagioni dell’anno”.