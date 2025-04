Bini, su strada Val Colvera approfondimenti in corso

“La Regione sta valutando con degli approfondimenti la necessità di attivare un sostegno, in forma di ristori, alle imprese danneggiate dalla chiusura ai mezzi pesanti della strada Sr Pn26 della Val Colvera”.

È quanto ha chiarito l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini rispondendo a una interrogazione durante il question time in Aula.

“In base ai confronti tra Regione e Edr di Pordenone, al momento risulta che l’interdizione interessi solo il traffico pesante e non quello veicolare. Pertanto, siamo di fronte a una situazione diversa rispetto a quelle precedentemente affrontate a seguito delle frane che hanno interessato Passo di Monte Croce Carnico e Clauzetto” ha specificato ancora Bini, aggiungendo che “comprendendo comunque il disagio, la Direzione centrale attività produttive sta facendo gli opportuni approfondimenti per poter assumere tutte le informazioni di dettaglio utili al fine di poter avere un quadro più completo possibile sull’effettiva necessità di sostegno a fronte di un calo di fatturato”.

“In ogni caso – ha chiarito infine l’Assessore -, come sempre fatto nel caso di ristori alle imprese, bisognerà attendere un periodo di tempo più lungo per effettuare un confronto con il periodo antecedente all’interdizione della strada e di conseguenza quantificare in maniera certa un effettivo calo di fatturato”.