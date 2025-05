Bini: Zls opportunità di sviluppo per Fvg

“Uno strumento in grado di accrescere ulteriormente le opportunità per le imprese del territorio, ottenuto con un’operazione avviata già nel 2020 con il governatore Fedriga, l’assessore Zilli e l’assessore Pizzimenti e proseguita nel corso del nuovo mandato con l’assessore Amirante. Li ringrazio per il lavoro di squadra svolto, che ha consentito di ottenere un riconoscimento importante e strategico per il Friuli Venezia Giulia”. Lo ha detto oggi a Udine l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al convegno “Zona logistica semplificata: contenuti e governance”, promosso da Confindustria Udine e dal Consorzio per lo sviluppo economico del Friuli (Cosef) per offrire una visione chiara e strategica alle imprese nel territorio sulle prospettive aperte dalla Zls. Come ha ribadito l’assessore, “con la Zls garantiremo nuove prospettive di crescita alle nostre imprese e renderemo il nostro territorio ancora più attrattivo per chi vuole investire. Infatti, una volta a pieno regime, la Zls garantirà alle imprese procedure semplificate e la possibilità di usufruire di un credito d’imposta sugli investimenti, oltre che di corridoi di vantaggio doganali”.

La Zls si aggiunge alle misure già messe in campo dall’Amministrazione regionale e incluse nell’Agenda Fvg Manifattura 2030, con l’intento di rendere il Friuli Venezia Giulia sempre più attrattivo su scala nazionale. “In questo contesto – ha aggiunto Bini – la collocazione geografica della nostra regione, nel cuore dell’Europa, rappresenta un ulteriore punto di forza da poter sfruttare al massimo per rilanciare e sviluppare l’economia regionale”. La Zls del Friuli Venezia Giulia, una delle 6 Zone logistiche semplificate riconosciute in Italia, individua come principali punti di riferimento i tre porti di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro. A questi si aggiunge la cosiddetta area di retroporto, per un totale di 1.457 ettari distribuiti in 26 Comuni che potranno beneficiare delle agevolazioni previste. L’iter per il riconoscimento si è concretizzato con il decreto governativo firmato lo scorso 3 febbraio. Ora il primo passo per garantire il funzionamento della Zls regionale sarà la nomina di un comitato di indirizzo, che gestirà la governance. L’assessore Bini auspica “tempistiche rapide per la piena attuazione della Zls, per rispondere tempestivamente alle necessità che le imprese del Friuli Venezia Giulia manifestano, in una fase economica particolarmente sfidante”.