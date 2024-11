“Biometano futuro per gli agricoltori”, il messaggio di Prandini a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Patto tra Coldiretti e Italgas per un futuro sostenibile che metta al centro il mondo dell’agricoltura. I biocarburanti potranno essere una risorsa fondamentale per il Paese, come sottoscritto dai due partner assieme al Ministero dell’Agricoltura. Un protocollo presentato a Pordenone alla presenza del presidente di Coldiretti Ettore Prandini che mira a muove i primi passi in Friuli Venezia Giulia. Un’analisi di Coldiretti/Centro Studi Divulga ha fatto emergere che il 16% della energia rinnovabile consumata in Italia nasce dai campi e dalle stalle. Presenti al convegno, organizzato da Coldiretti e Regione, anche l’ad di Italgas Paolo Gallo, il presidente del Consorzio italiano biogas Piero Gattoni, oltre al viceministro all’Ambiente Vannia Gava. L’obiettivo a sostegno del quale il Pnrr ha stanziato 1,7 miliardi di euro, è quello di raggiungere, entro il 2026, una produzione nazionale di circa 2 miliardi di metri cubi all’anno, pari a quattro volte quella attuale.