BizAway cinque volte leader: anche nel 2024 l’azienda friulana riceve due riconoscimenti

BizAway, l’azienda di Spilimbergo specializzata in viaggi d’affari conferma la propria posizione tra i Leader della crescita de Il Sole 24 Ore e Statista classificandosi 9° nella classifica generale e 1° per la categoria “Ospitalità e viaggi” con un tasso di crescita del 237,08% nel triennio 2020-2023, oltre a raggiungere la 32ª posizione nella classifica generale dei Campioni della crescita di ITQF e La Repubblica Affari & Finanza e 2° nella categoria “Turismo” (per il triennio 2019-2022.)

Il risultato la conferma così per il quinto anno consecutivo tra le aziende più in crescita nel panorama italiano. I due riconoscimenti segnano un punto importante del percorso della realtà friulana.

“Siamo felici di vedere il nostro impegno e la nostra dedizione premiati con questo riconoscimento. La nostra continua espansione, sia in termini di clienti che di team, è un segno tangibile della direzione positiva in cui stiamo andando” ha dichiarato Luca Carlucci, Amministratore delegato di BizAway.

BizAway conta ad oggi 8 sedi operative tra Italia (Spilimbergo, Milano e Padova), Spagna (Barcellona e Vigo), Albania (Scutari e Tirana) e Dubai, ed è passata da 150 dipendenti del 2022 a più di 300 nel 2024.

BizAway mette a disposizione una piattaforma che, tra le varie cose, include il servizio BizzyFlex, che permette la cancellazione dei viaggi entro tre ore dalla partenza con la possibilità di un rimborso pari all’80%, e BizzyPay, sistema di tracciamento e pagamento semplificato. BizAway ha inoltre attivato collaborazioni con Telepass e integrato la maggior parte dei vettori ferroviari europei, oltre ad una partnership con Green Future Project e l’ingresso nel network di BT4Europe per un impegno verso la sostenibilità.