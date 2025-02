BizAway nominata da Iberia Best European NDC client 2024

Si è appena conclusa FITUR 2025 di Madrid – Fiera Internazionale del Turismo – che ha riunito i professionisti del settore travel per cinque giornate intense di confronto su temi e trend di settore. Durante la manifestazione BizAway – scaleup friulana specializzata in viaggi d’affari – è stata l’unica azienda italiana selezionata da Iberia tra 15 realtà internazionali, a cui è stato riconosciuto il premio come Best European NDC client 2024. Un traguardo importante se si pensa che lo standard NDC nel mondo del travel è stato definito il “trend del futuro”.

“Questo premio è un riconoscimento importante per BizAway e per tutto il team” dichiara Luca Carlucci, CEO di BizAway “dimostra ancora una volta che la nostra visione – combinare tecnologia e customer care di alto livello – è vincente. Siamo entusiasti di continuare a innovare e a offrire ai nostri clienti soluzioni di viaggio sempre più efficaci e convenienti”.

BizAway è una realtà friulana che conta oggi 8 sedi operative tra Italia, Spagna, Albania e Dubai, ed è passata da 150 persone del 2022 a più di 300 dipendenti nel 2024, con previsioni di assunzione di oltre 70 nuove risorse per il 2025. Non solo, ha incrementato il fatturato di quasi 40 volte tra il 2020 e il 2023.

Il successo di BizAway è frutto sicuramente del suo DNA innovativo, e della propensione a integrare sempre nuove soluzioni tecnologiche per dare ai viaggiatori e alle aziende servizi digitali flessibili, sicuri e di qualità. Già dal 2021 offre ai propri clienti tariffe NDC – uno standard di scambio dati sviluppato dalla IATA (International Air Transportation Association) che permette alle compagnie di comunicare direttamente con le agenzie o con le aziende di travel management per fornire loro offerte personalizzate, trasparenti e senza sovrapprezzi – e attraverso questa integrazione sulla propria piattaforma è stato possibile non solo incrementare la gamma di scelta per i viaggiatori, ma anche ridurre il costo stimato di ogni biglietto di circa il 10%.

“Ad oggi il 18% del totale delle prenotazioni effettuate tramite BizAway è frutto dell’ampia scelta ottenuta grazie all’integrazione dello standard NDC sulla nostra piattaforma” – conferma Giovanni Serva, Partnerships Manager di BizAway – “l’utilizzo di questo standard tecnologico, unito alla sicurezza dei pagamenti, alla flessibilità delle soluzioni offerte e alle partnership attive in piattaforma permettono un notevole risparmio sia nei tempi di prenotazione che nei costi, permettendoci di essere estremamente competitivi sul mercato. Tutto questo ovviamente unito a una customer experience di eccellenza”.