Blackout di Ferragosto: a Lignano in arrivo nuovi investimenti sulla rete elettrica

La rete elettrica di Lignano Sabbiadoro sarà potenziata con un milione di euro di nuovi investimenti, con l’obiettivo di evitare nuovi blackout come quello che ha rovinato la sera di Ferragosto a turisti, esercenti e residenti. Il 15 agosto, nel momento di massima affluenza, l’improvviso blackout aveva lasciato al buio parte della città per tre volte, causando disagi a ristoranti, negozi e turisti, costretti a illuminare le strade con le torce dei cellulari. L’episodio aveva sollevato lamentele tra gli operatori turistici locali, preoccupati per i problemi di sicurezza, i mancati incassi e il danno d’immagine. Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato avevano espresso la loro “ansia da blackout”, lamentando come la situazione fosse peggiorata nonostante le promesse di miglioramento.

Oggi, a seguito dell’incontro tra e-distribuzione, il sindaco Laura Giorgi e i rappresentanti di categoria, sono stati presentati i piani per il futuro, volti a contrastare l’aumento dei consumi e a prevenire i rischi legati a eventi climatici estremi, sempre più frequenti. E-distribuzione ha chiarito che il blackout di Ferragosto è stato causato da un fatto eccezionale: ben sette guasti contemporanei sulle linee di media tensione. Pur esprimendo rammarico per i disagi, l’azienda ha sottolineato l’impegno costante nel potenziamento della rete con 1,7 milioni di euro investiti negli ultimi 4 anni. Le nuove opere, che prevedono un investimento raddoppiato rispetto alla media degli anni precedenti, saranno completate entro la prossima stagione turistica.