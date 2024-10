Blindato al 2033 l’accordo finanziario tra Stato e Regione a 432,7 milioni di euro

Chissà se l’accordo è stato preso durante il volo da Roma a New York o in qualche locale della città statunitense. Poco importa perché il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga hanno raggiunto l’accordo sulla rinegoziazione degli accordi finanziari tra Stato e Regione in base al quale il contributo del sistema integrato del Friuli Venezia Giulia alla finanza pubblica per gli anni dal 2027 al 2033 è fissato nell’importo annuo di 432,7 milioni di euro. La notizia è stata poi confermata dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli «Viene così confermato per un lungo arco di tempo – ha rilevato Zilli – il contributo che era stato vittoriosamente ribassato con il precedente accordo». Zilli parla inoltre di piena soddisfazione «ma soprattutto a vantaggio di tutta la comunità regionale. A fronte di un quadro nazionale segnato dal contenimento della spesa, il Friuli Venezia Giulia a guida Fedriga ottiene ancora una volta il risultato massimale». Intanto la giunta regionale su proposta dell’assessore alle attività Produttive Sergio Emidio Bini, anche lui negli States, ha approvato il bando che prevede 15 milioni di euro per gli investimenti delle strutture ricettive turistiche, al fine di rafforzarne la competitività in un’ottica sostenibile e digitale. Il bando in pratica finanzierà investimenti per la sostenibilità e della digitalizzazione delle strutture fino a 240 mila euro a struttura.