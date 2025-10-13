  • Aiello del Friuli
Economia

Bofrost partecipa al congresso "Spazio nutrizione 2025"

L’azienda di San Vito al Tagliamento sarà presente con uno stand dedicato. Previsti anche gli interventi del presidente Gianluca Tesolin e il Coordinatore del controllo di qualità
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Bofrost Italia Spa partecipa per la prima volta a “Spazio Nutrizione 2025”, il congresso dedicato alla sana nutrizione e nutraceutica in programma il 17 e 18 ottobre presso l’NH Milano Congress Centre di Assago.

L’evento rappresenta un punto d’incontro privilegiato per medici, biologi, dietisti e professionisti del benessere, e da quest’anno ospita anche il Convegno Internazionale ISSN – International Society of Sport Nutrition, ampliando ulteriormente il dialogo tra ricerca scientifica e applicazioni cliniche.

Con la sua partecipazione, l’azienda di San Vito al Tagliamento intende promuovere un confronto costruttivo con il mondo dei professionisti della nutrizione, favorendo una maggiore consapevolezza sul ruolo dei prodotti surgelati all’interno di un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile.

Sebbene il “fresco” sia spesso percepito come la scelta migliore, numerose evidenze scientifiche dimostrano come i prodotti surgelati – in particolare verdure e pesce – possano mantenere un profilo nutrizionale superiore, grazie a una surgelazione rapida effettuata entro poche ore dalla raccolta o dalla pesca.

A questi aspetti si aggiungono vantaggi concreti come la destagionalizzazione, la riduzione degli sprechi e la praticità d’uso, fattori che possono aiutare i pazienti a seguire con maggiore costanza le indicazioni dietetiche ricevute dai professionisti.

Durante i due giorni di congresso, Bofrost sarà presente con uno stand dedicato, dove gli esperti della qualità dell’azienda saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti e condividere dati e approfondimenti sul tema. L’occasione rappresenterà anche il lancio di un nuovo progetto di collaborazione con i nutrizionisti, volto a costruire insieme percorsi di informazione e aggiornamento sul valore del surgelato in ambito nutrizionale.

Nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, si terranno due interventi dedicati al tema. Il primo, dal titolo “Le garanzie tecnologiche del surgelato al servizio della pratica clinica”, avrà come protagonisti Alessandro Blason, Coordinatore Controllo Qualità di Bofrost Italia Spa, e Cinzia Dalla Gassa, dietista specializzata nel cambiamento delle abitudini alimentari e fondatrice di Intuitive Eating Academy. A seguire, Gianluca Tesolin, Ceo e presidente di Bofrost Italia, offrirà una panoramica sull’azienda e sulla sua visione di sostenibilità e innovazione nel settore alimentare.

