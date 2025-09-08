  • Aiello del Friuli
lunedì 8 Settembre 2025
Bon complean Maman! A Friuli Doc un laboratorio celebra i 10 anni della trasmissione tv

Sabato 13 settembre, appuntamento con le protagoniste della trasmissione. Organizzata dall’ARLeF, l’iniziativa è rivolta a bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazioni entro il 12 settembre
Redazione
Autore: Redazione

In occasione di Friuli Doc, sabato 13 settembre alle 16.30, nella sezione Moderna della Biblioteca Civica “V. Joppi”, l’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana invita tutti i bambini a “Bon complean Maman!”, un pomeriggio di giochi e animazione interamente in lingua friulana.  L’evento, organizzato dall’ARLeF in collaborazione con il Comune di Udine, la Biblioteca e Telefriuli, festeggerà i 10 anni della trasmissione televisiva in lingua friulana tanto amata dai bambini. La decima stagione prenderà proprio avvio il prossimo ottobre.

Protagoniste di questa “festa di compleanno” saranno la nota conduttrice Daria Miani, la sua “vicina di casa” Desiree Chiappo Debegnach e l’esuberante “cusine Bete”. Coinvolgeranno i bambini in un divertente laboratorio e non mancheranno sorprese e gadget per tutti. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro venerdì 12 settembre, scrivendo all’indirizzo [email protected].

