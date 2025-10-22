Bonus auto elettriche: oggi il click day per gli incentivi fino a 11mila euro

E’ scattato a mezzogiorno il click day per gli incentivi sulla auto elettriche messi a disposizione dallo Stato, che ha stanziato 597 milioni di euro utilizzabili fino a esaurimento del plafond. Da oggi automobilisti e concessionarie possono caricare sulla piattaforma i documenti per le agevolazioni, che però non sono accessibili a tutti.

Limiti anche sulle zone geografiche. In Friuli Venezia Giulia, potranno ottenere il bonus i cittadini residenti a Udine, Pordenone e Trieste e nei principiali comuni, mentre Gorizia e hinterland sono esclusi, anche se è prevista una revisione delle aree a novembre

Oltre che ai privati e alla microimprese, gli incentivi potranno essere utili anche alle concessionarie, alle prese con un mercato stagnante