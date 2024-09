Bordin a Lignano: “Weekend cicloturismo valorizza la riviera”

La bicicletta sarà la protagonista del weekend di Lignano Sabbiadoro grazie all’edizione zero di “Sandy Wheels-Lignano a ruota libera”, un evento imperdibile dedicato agli appassionati delle due ruote e a chiunque voglia esplorare il territorio in modo sostenibile e divertente.

Il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, è intervenuto assieme alla collega Maddalena Spagnolo alla presentazione della manifestazione organizzata dal Consorzio Holiday Lignano con il supporto di Lisagest, del Comune balneare e della Federazione ciclistica italiana. Bordin ha applaudito “la promozione della cultura dell’accoglienza che ha come target il cicloturismo, con la conseguente valorizzazione dell’intera riviera della Bassa friulana, fortemente vocata alla bicicletta, che sempre più diviene meta turistica per godere di periodi di svago anche al di fuori dei mesi estivi”.

“La bike hospitality – ha sottolineato ancora il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa regionale – rappresenta una grande opportunità per gli operatori turistici, specialmente in un contesto in cui il cicloturismo è in forte crescita. Per gli albergatori significa attrarre una clientela in espansione, più attenta all’ambiente e spesso disposta a soggiornare più a lungo per esplorare le destinazioni locali su due ruote. Rispondere a questa domanda significa diversificare l’offerta e renderla più competitiva, soprattutto in zone turistiche come la nostra, dove il cicloturismo sta diventando un’importante risorsa”.

“Questa manifestazione rappresenta un’occasione per le famiglie, poiché incentiva uno stile di vita sano e attivo, creando momenti di condivisione e divertimento. Inoltre promuove valori educativi importanti per i più piccoli quali il rispetto delle regole, dell’ambiente e della sicurezza”, ha concluso Bordin.

Tra gli intervenuti Martin Manera, presidente del Consorzio Holiday Lignano, Laura Giorgi sindaco di Lignano e Lino Secchi, rappresentante della Federazione ciclistica italiana. Ai saluti istituzionali è seguita la presentazione del progetto Bike Hospitality.

“Sandy Wheels-Lignano a ruota libera” presenterà, oltre ai percorsi cicloturistici e alle attività ricreative, un’area espositiva ricca di novità, attrezzature e gadget legati al mondo delle biciclette, oltre a una zona gastronomica con deliziosi piatti tipici e specialità culinarie. Non mancheranno gli interventi di esperti di fama nel panorama ciclistico, a sottolineare l’importanza e la crescita esponenziale di questo settore, non solo in Italia.